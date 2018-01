Acord entre Merkel i Schulz per reeditar la Gran Coalició

Els conservadors de la cancellera alemanya, Angela Merkel, i els socialistes de Martin Schulz (SPD) han tancat aquest divendres un acord per iniciar les negociacions formals que permetin formar una gran coalició de govern.

Després d'una maratoniana reunió aquest dijous que va acabar de matinada, aquest divendres al matí els dos partits han anunciat un acord per reeditar el pacte de govern; posen fi així a la incertesa política que planava sobre Alemanya.



L'acord entre líders i parlamentaris dels dos partits hauria d'obrir el camí per a negociacions detallades en les pròximes setmanes. Després de 24 hores de converses, els sis dirigents han presentat als seus respectius partits un text de preacord de 28 pàgines, segons fonts de les formacions.

Les converses fins ara han hagut de superar múltiples discrepàncies en qüestions com la política fiscal i migratòria.

La consigna de la discreció s'ha mantingut gairebé sense fissures des de diumenge, quan va començar la tanda de reunions de 'sondeig' per a un preacord que haurà de ser validat pels socialdemòcrates en un congrés extraordinari el 21 de gener, abans que se celebrin les negociacions formals per constituir govern.



Les reunions van començar tres mesos i mig després de les eleccions i després que fracassés el primer intent de Merkel de formar govern amb liberals i verds.



Els escassos acords que han arribat fins als mitjans, com un marge de la despesa de 45.000 milions d'euros per a aquesta legislatura o sobre política mediambiental, no han tingut confirmació oficial, ja que, segons diferents dirigents, "no hi ha res acordat fins que estigui tot acordat".



En començar la reunió, tant Merkel com Schulz van reconèixer que encara existien "grans esculls", però es van mostrar disposats a negociar fins al final un preacord que serveixi de base per formar una nova gran coalició.



Només aquesta fórmula donaria a Merkel el govern estable que desitja i tant ella com Schulz s'han centrat a evitar la repetició de les eleccions, conscients que el seu destí polític depèn en bona mesura d'això.



Ni l'un ni l'altre poden desitjar anar a noves eleccions, ja que, segons la majoria dels sondejos, les seves formacions perdrien suport i en podria sortir beneficiada la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AFD).



Si el preacord d'aquest divendres rep el vistiplau al congrés extraordinari que l'SPD ha convocat per al 21 de gener, començaran les negociacions formals per dissenyar un programa de govern que se sotmetrà finalment al vot de la militància, dividida davant la possibilitat d'una nova aliança amb els conservadors.