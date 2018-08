Alex Salmon, acusat d'haver assaltat sexualment dos membres del seu equip quan era primer ministre d'Escòcia

L'exlíder independentista escocès Alex Salmon ha anunciat a darrera hora d'aquest dijous una demanda contra el govern escocès davant del més alt tribunal civil del país (el Court of Session) com a resposta a la investigació i acusacions de dos assalts sexuals que la Secretària Permanent de l'executiu de Nicola Sturgeon, Leslie Evans, està duent a terme contra l'exprimer ministre d'Escòcia.

Els presumptes atacs de què s'acusa Salmond es remuntarien al mes de desembre de 2013, i haurien tingut lloc a la seva residència oficial d'Edimburg, Bute House, l'equivalent a Downing Street. Dos membres de l'estaf de l'exprimer ministre en serien les víctimes. La denúncia va ser traslladada a la policia per ordre d'Evans després d'una investigació interna per escatir el caràcter de les queixes formulades contra el veterà política independentista.

Statement from Alex Salmond pic.twitter.com/DUOTS7MriX — Alex Salmond (@AlexSalmond) August 23, 2018

La informació s'ha fet pública després que Salmond pengés poc abans de la mitjanit d'aquest dijous un comunicat en el seu compte de Twitter en què anunciava la mesura legal que prenia contra Evans i, per extensió contra el govern escocès.

Salmond pretén així contraatacar per la indefensió a què se sent sotmés per part de la Secretària Permanent de l'executiu. Evans és la més alta funcionària d'Escòcia i té sota les seves ordres un cos de 5.000 servidors públics.

Una portaveu del govern de Nicola Sturgeon ha declinat a darrera hora de dijous fer cap comentari sobre l'afer. "Per raons legals, actualment no podem comentar res". La policia escocesa també s'ha expressat en els mateixos termes: "Per raons legals, la policia d'Escòcia no pot comentar si hi ha o no una investigació en marxa."

El text del comunicat de Salmond deixa entreveure que l'acusació s'arrossega des de fa ja prou temps. "Durant molt mesos –escriu l'exprimer ministre-, i amb assessorament d'un Senior Counsel [un advocat del màxim prestigi i qualificació] he intentat persuadir a la Secretària Permanent del govern escocès que s'està comportant il·legalment en aplicació d'un procediment de queixes, presentat per ella mateixa més de tres anys després que jo deixés el càrrec".

Salmond va dimitir com a primer ministre d'Escòcia el 19 de setembre del 2014, vint-i-quatre hores després de la derrota del seu partit i del govern que presidia en el referèndum d'independència. Va ser substituït en el càrrec per l'aleshores número dos de l'executiu i del Partit Nacional Escocès (SNP), l'encara primera ministra, Nicola Sturgeon.

Tensions dins de l'SNP

Vacil·lacions i dubtes sobre la conveniènia d'un segon referèndum

Salmond considera que el procediment endegat contra ell és "injust", tant que "fins i tot no m'han permès veure les evidències [presentades en contra seva] i, per tant, desafiar" les al·legacions.

Amb un to que podria desfermar una guerra civil soterrada entre els diferents sectors de l'independentisme escocès al voltant de l'SNP –prou en tensió pels dubtes i vacil·lacions sobre la conveniència de convocar o no un segon referèndum-, Salmond acusa la Secretària Permanent Evans d'haver-li impedit contactar amb cap funcionari per aclarir el cas. Funcionaris "molts dels quals volien aportar proves en nom meu", assegura Salmond. L'exprimer ministre també escriu que Evans li ha vetat la possibilitat "d'accedir a la documentació" sobre les acusacions, circumstància que li hauria facilitat "qüestionar correctament les queixes, que refuto, i que algunes de les quals són fefaentment ridícules".

"El procediment posat en marxa per la Secretària Permanent és brutalment injust i, per tant, inevitablement provocarà uns resultats perjudicials. Per tant –segueix Salmond–, amb gran recança he presentat avui un requeriment judicial al Court of Session que decidirà sobre la legalitat del procediment que s'ha usat en contra meva. Si el perdo, hauré de respondre a les acusacions de forma àmplia i pública."

Però Salmond també adverteix que "si el Court of Session falla al meu favor, aleshores els més alts nivells de l'administració del govern escocès haurà de respondre les preguntes més serioses".

La identitat de les possibles víctimes no s'ha fet pública.