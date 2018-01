Almenys 40 morts i més d'un centenar de ferits en un altre atemptat a Kabul

Almenys hi ha hagut 40 morts i 140 ferits en un atemptat a Kabul que ha tingut lloc aquest dissabte al matí a la zona de Cherahi Sedarat, on abans hi havia l'antic ministeri de l'Interior i des d'on ara es pot accedir a diverses ambaixades i a la seu de la Unió Europea a la capital afganesa. A la mateixa zona també hi ha un hospital i una escola per a nenes.

Precisament els terroristes han transportat la bomba dins una ambulància per fer veure que anaven cap a l'hospital. I l'han feta esclatar en un control policial que hi ha a l'entrada del carrer on també hi ha les seus de les diverses legacions diplomàtiques. Els talibans han reivindicat l'atemptat.

L'atac ha passat cap a la una del migdia, hora local (tres hores i mitja menys a Catalunya), i en una zona que acostuma a estar sempre molt concorreguda. En aquesta zona sempre s'hi formen llargues cues de trànsit i és un lloc on la gent busca transport públic per desplaçar-se: taxis o vehicles compartits.

"Ha estat una massacre", ha dit Dejan Panic, coordinador a l'Afganistan de l'ONG italiana Emergency, que disposa d'un hospital a Kabul on han estat traslladats molts ferits. En concret, aquesta ONG ha informat a través d'un tuit que al seu hospital està atenent més de 70 ferits.

Un portaveu del ministeri afganès de Salut Pública ha precisat que 17 cossos sense vida han estat traslladats a altres hospitals de la capital i que, de moment, ja s'han comptabilitzat 140 ferits però que la xifra podria augmentar perquè l'explosió ha estat bestial. La detonació ha generat una gran columna de fum negre, que es podia veure des d'uns quants quilòmetres de distància.

540x306 L'explosió ha aixecat una gran columna de fum que s'ha vist a quilòmetres de distància. / REUTERS L'explosió ha aixecat una gran columna de fum que s'ha vist a quilòmetres de distància. / REUTERS

Fa tan sols sis dies els talibans van protagonitzar un altre atemptat a Kabul, però contra un hotel de luxe, l' Intercontinental, que és un establiment emblemàtic de la ciutat que es va inaugurar el 1969 i sempre ha estat obert malgrat la guerra. L'atac va durar 12 hores, els terroristes es van atrinxerar dins l'hotel i hi va haver 21 morts i 17 ferits.

D'altra banda, l' Estat Islàmic va assaltar dimecres la seu de Save the Children a la ciutat afganesa de Jalalabad, a l'est del país. Hi va haver sis morts i 24 ferits.