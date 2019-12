Almenys 92 morts en un atemptat amb furgoneta bomba a Somàlia

Almenys 92 persones han mort i 128 han resultat ferides en un atemptat amb una furgoneta bomba en un concorregut punt de control als afores de Mogadiscio, la capital de Somàlia. Ningú ha reivindicat encara l'atemptat però les autoritats donen per fet que es tracta del grup terrorista Al-Shabaab, afiliat d'Al-Qaida, que és molt actiu a la zona, on intenta derrocar el govern somali que té el suport de l'ONU.

L’explosió ha tingut lloc a les 8 del matí, en plena hora punta –el dissabte és dia laborable a Somàlia–, quan una camioneta bomba ha esclatat en el punt de control d’una concorreguda intersecció que connecta Mogadiscio amb la localitat d’Afgoye, on en aquell moment hi havia desenes de cotxes.

Amb el balanç de víctimes actual, es tracta del tercer atemptat més greu patit per Mogadiscio. El més mortífer va ser l’atac d’Al-Shabaab l’octubre del 2017, quan van fer esclatar un camió bomba prop d’un tanc de benzina, cosa que va ocasionar una espiral de foc que va matar 587 persones. Abans, el 2011, un terrorista suïcida havia deixat més d’un centenar de morts a la capital somali.

L’alcalde de la ciutat, Omar Muhamud,ha atès de seguida els periodistes des del lloc dels fets i, tot i la falta de reivindicació, ha atribuït l’atemptat a Al-Shabaab. Entre les víctimes mortals s’hi compten disset estudiants de la universitat privada de Benadir que viatjaven en un minibús que travessava el control en aquell moment i també dos ciutadans turcs, treballadors de l’empresa Construccions En-Ez, encarregada de les obres en aquella mateixa carretera.

Falta de sang als hospitals

Desenes de persones esperen a fora dels hospitals Erdogan, Medina i la clínica especialitzada Kalkaal per saber l’estat de salut dels seus familiars, mentre el personal sanitari demana a la població que hi acudeixi a donar sang. Alguns dels ferits estan morint per l’escassetat de bosses de sang, segons ha alertat a Efe un metge de l’Hospital Medina. "S’ha demanat a altres pacients, familiars i fins i tot als metges, infermeres i personal de l’hospital que donin sang amb urgència per ajudar les víctimes. La situació és molt greu", deia també el doctor Yahye Ismail de l’Hospital Erdogan a l'agència Efe.



Després de sentir una forta explosió, un home que viu molt a prop de la intersecció, Sabdow Ali, de 55 anys, explicava que ha sortit corrent de casa seva i ha vist ja més d'una dotzena de morts. "Dotzenes de ferits estaven cridant i demanant ajuda, però la policia immediatament ha obert foc i m'he tornat a ficar a casa corrent", ha explicat a Reuters.

Somàlia viu immersa en un conflicte des del 1991, quan diverses milícies van derrocar el dictador Siad Barre i van iniciar una batalla pel poder. Enmig de la guerra civil va sorgir Al-Shabaab –que significa la joventut en àrab–, un grup de tall wahhabita (l'escola integrista saudita) que pretén l'establiment d'un califat a Somàlia i que es va adherir formalment a Al-Qaida el 2012. El grup va arribar a controlar la capital, Mogadiscio, però en va ser expulsat el 2011, tot i que encara controla àmplies zones rurals.

Alguns atacs d'aquest any, inclòs un al setembre en una base on les forces especials dels Estats Units entrenen comandaments somalis, demostren que el grup manté una forta xarxa d'intel·ligència i pot realitzar encara operacions mortals i sovint sofisticades, segons expliquen els analistes a Reuters.