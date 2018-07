Almenys 49 morts i 172 ferits per greus incendis a Grècia

Almenys 49 persones han mort i 172 han resultat ferides en els greus incendis que han arrasat la costa grega al nord-est d'Atenes. Totes les víctimes s'han trobat entre el port de Rafina, a 30 quilòmetres d'Atenes, i Nea Makri, situada 10 quilòmetres més al nord.

Segons el servei d'emergències, onze de les persones ferides es troben en estat crític i es tem que el nombre de víctimes mortals pugui elevar-se perquè s'estan rebent nombroses trucades de persones que avisen de familiars desapareguts.

La majoria de les víctimes mortals han quedat atrapades pel foc a casa seva o dins el cotxe, o han intentat fugir-ne llançant-se al mar i han acabat ofegant-se. Després de recuperar els cossos de 24 persones en diferents llocs de la zona, els bombers han trobat un grup de 25 persones en un descampat situat a la localitat de Mati. Segons el portaveu del cos de bombers, entre les víctimes hi havia diversos nens.

Segons ha informat l'alcalde de Rafina, Evánguelos Burnús, almenys 1.000 cases i 200 vehicles han quedat malmesos pel foc.

Segons els bombers, encara hi ha tres incendis actius a la regió, però hi ha dos grans fronts més en altres àrees del país –a Corint i a l'illa de Creta. En total s'han registrat en les últimes 24 hores 47 incendis forestals i més de 70 d'urbans a tot Grècia.



Les tasques d'extinció no s'han aturat durant la nit, però s'han vist dificultades pel fort vent. Després que les autoritats declaressin l'estat d'emergència i sol·licitessin ajuda internacional, el portaveu del govern grec, Dimitris Tzanakópulos, ha anunciat que avui arribaran avions d'extinció provinents d'Espanya i voluntaris de Xipre.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat al poble grec a través de Twitter.

Terribles noticias nos llegan desde #Grecia. España ya ha activado los Mecanismos Europeos de Protección Civil para enviar dos aviones anfibios de ayuda en el control y extinción del fuego.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 de juliol de 2018

El primer ministre grec, Alexis Tsipras, s'ha posat al capdavant de les tasques de coordinació, segons ha informat el ministre de Defensa, Panos Kammenos.