Almenys tres morts i 45 desapareguts a l'ensorrar-se una mina a Indonèsia

L'ensorrament d'una mina il·legal d'or aquesta nit a Indonèsia ha causat almenys tres morts i la desaparició de 45 treballadors, segons informa Reuters. Els serveis d'emergència han aconseguit rescatar 15 persones més.

Les autoritats indonèsies han indicat que l'accident s'ha produït "quan desenes de persones hi extreien or". En un comunicat expliquen que "els pals i les fustes que suportaven la mina s'han trencat a causa de les condicions de la terra i la gran quantitat de túnels".

Alguns dels treballadors atrapats podrien continuar amb vida. "Som capaços de detectar que molts d'ells encara estan vius perquè podem sentir-ne la veu. Hi ha llocs on l'aire entra i surt, hi ha buits al fang", ha dit un treballador de l'Agència Nacional de Gestió de Desastres d'Indonèsia.

Els equips de salvament continuen treballant a la zona, que és escarpada i boscosa, amb l'ajuda d'altres miners i forces de seguretat per rescatar els supervivents que queden a la mina. Les condicions no són bones perquè els efectius de rescat fan servir eines senzilles com pales i cordes. No poden traslladar-hi equipaments més sofisticats perquè el terreny encara és propens a ensorraments.

Un problema de seguretat laboral

La seguretat minera ha tornat a la primera plana dels mitjans internacionals aquest any després del trencament d'una presa de contenció de residus tòxics al Brasil, que va matar més de 300 persones i va contaminar 300 quilòmetres del riu Paraopeba. El problema al Brasil és el mateix que a Indonèsia: la falta de mesures de seguretat.

Indonèsia és un país ric en recursos però té el rècord de mines sense llicència. Els incidents a les explotacions mineres són massa freqüents. L'any passat es va produir un altre accident en una mina de la mateixa zona i hi van morir cinc treballadors. Les autoritats continuen actuant amb permissivitat i ignoren el problema.