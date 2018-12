Annegret Kamp-Karrenbauer, l'elegida per substituir Merkel al capdavant de la CDU

La Unió Democratacristiana (CDU) ha elegit aquest divendres com a nova presidenta la seva secretària general, la centrista Annegret Kramp-Karrenbauer, que substituirà la cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, després de 18 anys al capdavant del partit.

AKK, la sigla amb què se la coneix, ha guanyat la votació del congrés de la CDU, que s'està duent a terme a Hamburg, per sobre de l'exrival intern de Merkel, Friedrich Merz, i del ministre de Sanitat, Jens Spahn, tots dos de l'ala dretana del partit.

Quan Kamp-Karrenbauer es va convertir en secretària general de l'agrupació el febrer passat, elegida en un congrés extraordinari a proposta de Merkel, alguns mitjans la van presentar com la "princesa hereva". Ella va respondre que mai li havia agradat el paper de princesa, ni tan sols per Carnaval, una manera de mostrar independència respecte a la seva mentora.

Davant els que demanen un gir cap a la dreta, AKK ha defensat les essències conservadores del partit sense que ningú l'arrossegui als extrems. El seu rebuig obert al matrimoni homosexual l'emparenta amb els conservadors, però les seves conviccions en política econòmica i social, com la seva defensa del salari mínim interprofessional la legislatura passada i de les quotes de dones per fomentar la igualtat en les empreses, la distancien d'aquests.

AKK, a qui se l'ha arribat a denominar com una mini-Merkel, va néixer a Völklingen, al Sarre (oest d'Alemanya), fa 55 anys i la major part de la seva carrera política s'ha centrat en aquest estat federat, que va governar des del 2011 fins al febrer passat, quan va ser elegida secretària general de la CDU.

Casada des de fa 33 anys amb l'enginyer Helmut Karrenbauer i mare de tres fills, ja adults, la seva biografia presenta clares diferències amb la de la cancellera, tot i les similituds en l'estil polític. Merkel és protestant, filla de pastor, mentre que Kramp-Karrenbauer és catòlica practicant i pertany al Comitè Central dels Catòlics Alemanys. Merkel es va criar a l'extinta República Democràtica Alemanya i va arribar tard a la política. Kramp-Karrenbauer es va criar a la vella República Federal, prop de la frontera amb França, i va entrar al partit quan era estudiant.

Una de les seves prioritats, segons ha dit, serà la renovació programàtica del partit. Ha crescut dins seu i això dona confiança als militants més tradicionals. Entre 1985 i 1988 va ser cap de les joventuts al Sarre, mentre estudiava ciències polítiques i dret públic, i després de tancar l'etapa universitària va començar a treballar com a assessora del grup parlamentari regional de la CDU.

La seva primera incursió en la política federal va ser breu –entre el març i l'octubre del 1998 va ser diputada del Bundestag per substituir un membre que havia deixat l'escó– i el 1999 va ser elegida al Parlament del land del Sarre. El 2000 va ser nomenada titular d'Interior en aquest estat federat, on després va ocupar la cartera d'Educació i el 2011 va ser elegida primera ministra, al capdavant d'una coalició tripartida amb els Verds i el Partit Liberal (FDP). La seva elecció no va ser fàcil i va necessitar tres votacions al Parlament, a la qual cosa va respondre amb humor dient que, com a mare, sabia que dels parts difícils en sortien els fills més bonics.

El gener del 2012 va anunciar que no podia mantenir el tripartit per diferències amb els liberals i, contra tot pronòstic, va tornar a guanyar les eleccions regionals anticipades. AKK va continuar com a primera ministra en Gran Coalició amb el Partit Socialdemòcrata (SPD), una aliança que va reeditar l'any passat després de tornar a vèncer en els comicis del Sarre, amb més bons resultats i tot.