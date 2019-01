Apunyalen l'alcalde de la ciutat polonesa de Gdansk en ple acte solidari

Commoció a Polònia per l'apunyalament a l'alcalde de la localitat de Gdansk, una ciutat de 500.000 habitants del nord del país. Pawel Adamowicz ha sigut apunyalat aquest diumenge a la nit mentre presidia un acte benèfic destinat a recollir diners per als hospitals.

L'agressor, un home de 27 anys, l'ha atacat mentre Adamowicz era dalt de l'escenari i li ha clavat diverses punyalades davant la mirada, horroritzada, del públic assistent. "Adamowicz ha mort, Adamowicz ha mort", ha cridat l'atacant per celebrar la seva acció.

El director de l'Hospital Clínic Universitari de Gdansk ha informat que les lesions causades pel ganivet han provocat "importants danys cardíacs, ferides al diafragma i a l'abdomen". L'actuació immediata dels serveis mèdics presents a l'acte ha sigut fonamental per mantenir amb vida l'alcalde.

540x306 Imatge del batlle durant la celebració de l'acte solidari a la ciutat de Gdansk. / REUTERS Imatge del batlle durant la celebració de l'acte solidari a la ciutat de Gdansk. / REUTERS

De moment, el polític, de 53 anys i membre del principal partit de l'oposició al país polonès, la força liberal de centredreta Plataforma Ciutadana, està ingressat en estat greu al mateix centre mèdic.

Una "venjança"

Les autoritats policials han informat que l'autor de l'incident és un jove que va estar tancat a la presó per protagonitzar robatoris a entitats bancàries de la ciutat. Després d'apunyalar Adamowicz, l'agressor ha agafat el micròfon per assegurar que amb el seu atac volia venjar-se per haver sigut "injustament empresonat i torturat".

540x306 Les autoritats desallotgen la zona després de l'atac contra el polític. / REUTERS Les autoritats desallotgen la zona després de l'atac contra el polític. / REUTERS

Instants després, l'assaltant ha sigut detingut i aquest dilluns el viceministre de l'Interior de Polònia, Pawel Szefernaker, ha arribat a Gdansk per supervisar les diligències policials.