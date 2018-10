L’Aràbia Saudita admet finalment que Khashoggi és mort i ho atribueix a una "baralla" en l'ambaixada

En l’escabrós afer Khashoggi sembla haver-hi només una certesa no oficial: el periodista crític saudita és mort. Mentre les autoritats turques continuen les seves indagacions -ahir van interrogar el personal turc del consolat saudita a Istanbul-, el govern saudita sospesa posar fi a la seva estratègia actual, basada en el mantra del “no en sabem res”, i assenyalar un cap de turc que assumeixi la responsabilitat de la tortura i l’assassinat de Jamal Khashoggi. A última hora de divendres el règim va reconèixer, a través de la televisió pública, per primera vegada la mort de Khashoggi i la va atribuir a una "baralla" que va tenir lloc en l'ambaixada.

En funció de com evolucioni el cas, el règim saudita haurà de pagar una factura més elevada o menys. En tot cas, aquesta ja és la pitjor crisi de confiança entre Riad i Washington des que una quinzena de joves saudites van perpetrar els atemptats de l’11 de setembre del 2001.

Per a la petromonarquia del golf Pèrsic, la conseqüència més evident de l’escàndol és econòmica. El degoteig inicial d’absències de multinacionals i responsables polítics occidentals a la seva conferència econòmica de la setmana vinent s’ha convertit en una allau. Anomenada pomposament la Davos del desert per l’alt nivell dels seus participants, aquesta cita anual té com a objectiu atraure inversions estrangeres. La conferència havia adquirit una importància més gran aquest any a causa del llançament del projecte Visió 2030 del govern saudita, destinat a transformar la seva economia, que avui en dia és completament dependent del petroli.

En les últimes hores, el secretari del Tresor nord-americà, Steve Munchin, ha anunciat que no assistirà a la trobada, com tampoc ho faran Dirk Hove, màxim responsable de la divisió de defensa de la multinacional de l’aeronàutica Airbus, i Christian Sewing, director exectiu del Deutsche Bank. Probablement, la conferència, a la qual s’havien registrat més de 140 organitzacions, s’acabarà celebrant, però sense alguns dels convidats de més renom. Tota una bufetada per a un règim que es gasta cada any una milionada per millorar la seva imatge a Occident.

D’acord amb els analistes, s’espera que nombroses multinacionals estrangeres congelin les seves inversions previstes al regne saudita. Les seqüeles de l’afer Khashoggi, sumat a la guerra del Iemen i el conflicte amb Qatar, projecten dubtes sobre l’estabilitat del país àrab, governat per Mohamed bin Salman. Als seus 33 anys, el príncep hereu és considerat un jove impulsiu i inexpert, i pocs confien en l’autoritat del seu convalescent pare, el rei Salman. Les empreses són sensibles al clima polític i als rumors sobre possibles represàlies econòmiques, que podrien adoptar la forma d’una nova legislació antitrust cap a l’OPEP per part del Congrés nord-americà.

Però un cop passada la tempesta s’espera que es reprenguin els intercanvis comercials. L’Aràbia Saudita és un mercat massa sucós per entregar-lo als competidors xinesos o russos. Per això, fins i tot les empreses que han esborrat el seu nom de la Davos del desert no han amenaçat de marxar. “Creiem que és important mantenir el diàleg amb un país que acull 1.000 dels nostres treballadors”, es llegia al comunicat de premsa del Deutsche Bank.

Impacte limitat

“En l’àmbit polític, les repercussions seran limitades. Per exemple, Bin Salman deixarà de ser rebut a Washington o a Londres, però ningú apostarà per fer caure la monarquia”, sosté en una conversa telefònica l’analista saudita Ali al-Ahmed, de l’Institute for Gulf Affairs, amb base a Washington. Tot i això, és la primera vegada que s’han sentit crítiques des de les més altes esferes occidentals contra la persona del monarca o el seu fill, i no només contra les seves polítiques. “L’únic que potser podria forçar el relleu de Bin Salman és Washington. Però seria molt complicat, perquè controla tots els cossos de seguretat”, afegeix. De moment, no sembla que Donald Trump hi tingui gaire interès.

Una possible sortida és que Riad admeti que funcionaris seus van matar Khashoggi “per error” en el transcurs d’un interrogatori, tal com suggeria a principis de setmana la cadena CNN a partir d’una filtració. Ahir el New York Times fins i tot donava el nom del probable cap de turc: el tinent general Ahmed al-Assiri. Els congressistes podrien castigar llavors només els individus implicats, i evitar així represàlies a Bin Salman. Ara bé, difícilment algú es creurà que el totpoderós príncep no estigués al corrent de la captura d’un conegut dissident.