El republicà Arnold Schwarzenegger compara el trumpisme amb el nazisme alemany

"El president Trump és un líder fallit. Passarà a la història com el pitjor president dels Estats Units", diu l'exgovernador de Califòrnia, Arnold Schwarzenegger, en un missatge de vídeo publicat al seu Twitter. Dures paraules d'un membre del Partit Republicà cap al seu president, però no són les úniques, perquè en el seu sorprenent i emotiu discurs, Schwarzenegger compara l'assalt al Capitoli amb la nit dels vidres trencats de l'Alemanya nazi el 1938, i l'ascens de Donald Trump als Estats Units amb el nazisme que va assolar Europa a mitjans del segle passat.

"El president Trump va voler tombar els resultats d'unes eleccions justes. Va buscar un cop d'estat enganyant la gent amb mentides", denuncia directament el polític republicà, i recorda que el nazisme alemany també va arrencar a còpia de "mentides, mentides i intolerància". La bona notícia, diu, és que aviat Trump serà aigua passada. "Però ¿què fem amb els càrrecs electes que han permès les seves mentides i la seva traïció?"

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

En un discurs molt personal i sorprenent, S chwarzenegger recorda que va néixer a Àustria, dos anys després de la Segona Guerra Mundial, i que per això va aprendre de seguida el q ue va passar la nit dels vidres trencats. "Va ser una nit de destrucció contra els jueus que van perpetrar el 1938 l'equivalent nazi dels Proud Boys", diu, en al·lusió al grup d'ultradreta que va protagonitzar l'assalt al Capitoli com a part de la massa de seguidors de Donald Trump.

"Dimecres [passat] va ser la nit dels vidres trencats aquí mateix, als Estats Units. Els vidres trencats van ser els vidres del Capitoli dels Estats Units. Però la multitud no només va destrossar les finestres del Capitoli, també van fer a miques les idees que donem per segures –afirma l'exactor i polític republicà–. Pel fet d'haver nascut a Europa, conec de primera mà com les coses poden sortir fora de control".

Schwarzenegger compara l'ascens del nazisme a Alemanya amb el moviment de masses que dona suport al president Donald Trump. "Mentre creixia, estava envoltat d'homes que s'emborratxaven per fer passar la seva culpabilitat per haver participat en el règim més maligne de la història. No tots eren rabiosos antisemites o nazis, molts d'ells simplement es van deixar endur, pas a pas", diu, per alertar del que considera que està passant amb molts dels seguidors de Trump. I fa una confessió encara molt més personal, quan explica que el seu pare arribava sovint borratxo a casa i els cridava, cosa que atemoria la seva mare. "No el vaig culpar llavors perquè els veïns feien el mateix", explica.

"Tot va començar amb mentides, i mentides, i intolerància", afegeix, prosseguint amb la seva comparativa, i fa una crida als polítics que han sigut còmplices del president Trump perquè mirin pels interessos del país i dels seus ciutadans. "Hem de demanar responsabilitats a la gent que ens ha portat fins a aquest punt. I hem de curar-nos junts, no com a republicans o demòcrates, sinó com a nord-americans", afegeix, per acabar desitjant èxits al nou president electe Joe Biden, pel bé del país.

"President Biden, estarem amb vostè avui, demà i sempre, per defensar-lo dels que volen enderrocar la nostra democràcia", ha reblat.