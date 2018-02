Austràlia prohibeix el sexe entre ministres i el seu personal

Ministres i personal del govern no podran mantenir relacions sexuals a Austràlia. És la sorprenent resposta del primer ministre, Malcolm Turnbull, arran de l''affaire' entre el seu vice primer ministre, Barnaby Joyce, i una exassessora de premsa, amb qui espera un fill de cara a l'abril. "Avui he afegit a les normes [ministerials] una disposició clara i inequívoca: els ministres, siguin casats o solters, no poden mantenir relacions sexuals amb el personal. Fer-ho constituirà una violació de les normes", ha afirmat el governant en una compareixença en què ha desvinculat l'excepcional prohibició de motius "morals".

LIVE now making a statement from Parliament House https://t.co/JGgQXBtFAn — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) 15 de febrer de 2018

Turnbull ha afirmat, no obstant això, que el seu número dos ha comès un "error de judici contraproduent" en mantenir una relació extramatrimonial que ha causat un "terrible dolor i humiliació" a la família de Joyce, que, amb 50 anys, es va separar a finals del 2017 de la seva dona després de 24 anys casats i de quatre filles en comú. "Ens ha horroritzat a tots", ha subratllat el primer ministre, que ha lamentat que la família, a qui ha volgut transmetre el seu amor i comprensió, s'hagi vist al centre del focus mediàtic per aquest episodi.

La forma amb què Joyce, catòlic practicant, ha portat la seva relació amb Vikki Campion, de 33 anys, i la ruptura del matrimoni amb Natalie Abberfield ha estat qüestionada per alguns membres del seu Partit Nacional, tradicional aliat dels liberals de Turnbull, ja que consideren que va en contra de la imatge i ideari de l'electorat més conservador i rural.



540x306 El primer ministre Malcolm Turnbull somriu en entrar a l'hemicicle del Parlament de Canberra. / MICK TSIKAS / REUTERS El primer ministre Malcolm Turnbull somriu en entrar a l'hemicicle del Parlament de Canberra. / MICK TSIKAS / REUTERS

En el recent debat sobre la legalització dels matrimonis entre persones del mateix sexe, Joyce va ser un dels que més va defensar els "valors de la família". La setmana vinent, el número dos havia d'assumir temporalment la prefactura australiana mentre durés la visita oficial de Turnbull als Estats Units, però ja ha anunciat que es prendrà uns dies de descans per estar al costat de la seva família. El Senat ha aprovat una moció simbòlica que demana la renúncia de Joyce, tot i que el primer ministre no s'hi ha referit en la seva compareixença.

Codi de conducta

El codi de conducta ministerial d'Austràlia requereix que els legisladors declarin relacions amb qualsevol membre del personal. La popularitat del vicepresident ha caigut arran d'aquest escàndol fins al 43%, segons l'enquesta de ReachTEL que publica avui el diari 'Fairfax', 20 punts menys que al desembre, abans que es conegués la seva relació.



El primer ministre ha afirmat que el 2018 és "inacceptable" que un ministre tingui relacions sexuals amb algú que treballa al govern, i ha assegurat que la ciutadania australiana espera un "comportament decorós" dels seus governants. En aquest sentit, i adreçant-se només als ministres homes, ha afirmat que "han de ser molt conscients que les seves dones i fills se sacrifiquen perquè ells puguin dur a terme la seva carrera política, i mereixen honor i respecte".

Joyce s'ha disculpat públicament amb la seva esposa i les seves quatre filles. "Lamento profundament el fracàs del meu matrimoni i el terrible dolor causat a la Natalie" en el que, ha indicat, és una "qüestió privada", ha dit en un comunicat fet públic avui.