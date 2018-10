Àustria també es retira del pacte de l'ONU per a la protecció de migrants i refugiats

Europa torna a topar de ple amb les seves pròpies contradiccions en matèria de migracions. L'actual presidència de la Unió Europea es retira del pacte mundial de l'ONU per a la protecció de migrants i refugiats. Així ho ha anunciat aquest dimecres el canceller federal austríac, Sebastian Kurz. Segueix així els passos dels Estats Units de Trump i l'Hongria de Viktor Orbán i es debilita encara més l'esperit de cooperació internacional que pregonava el Pacte Mundial per a la Migració. L'impacte d'aquest anunci és més simbòlic que pràctic perquè Àustria és aquest semestre el país que ostenta la presidència rotatòria de la UE. Una altra constatació, doncs, de les profundes esquerdes que divideixen la Unió en política migratòria.

"La immigració no és ni pot ser un dret humà", ha dit amb concisió el canceller austríac abans d'entrar a la reunió de govern a Viena en declaracions que recull l'agència Efe. Kurz no vol crear "nous drets" per a les persones migrants, i es justifica assegurant que aquest pacte internacional "amenaça la sobirania nacional austríaca". El líder d'aquesta república alpina forma part del Partit Popular Austríac (ÖVP), però no governa sol. Comparteix el poder amb el partit d'extrema dreta i ultranacionalista, el Partit Liberal (FPÖ), que va arribar al poder amb una forta campanya antiimmigració. És, per tant, aquest executiu ultraconservador el que considera que el document que estableix les bases d'aquest acord internacional podria impedir que les forces de seguretat deportin immigrants quan el govern ho consideri pertinent. Creu també que recull idees que "podrien conduir" a dificultats a l'hora d'establir una frontera entre immigració legal i il·legal o migració laboral i asil.

La decisió ja era esperada i, de fet, el govern també ultraconservador de Polònia podria ser el següent a pronunciar-se en la mateixa direcció debilitant encara més un pacte que s'ha batejat com a "mundial". Les institucions europees, doncs, han topat de ple amb les contradiccions internes que arrossega quan toca parlar de migrants. Ahir la Comissió Europea va haver de respondre a la qüestió, però només va poder mostrar-se "decebuda". "Lamentem la decisió que ha pres el govern austríac, continuem creient que la migració és un problema global que només es pot resoldre des d'un enfocament global i per tant continuarem treballant en aquesta línia", ha dit aquest dimecres la portaveu de la Comissió, Natasha Bertaud.

Què implica el pacte de l'ONU per a la protecció dels migrants i refugiats? Com bé ha reconegut el canceller austríac, no és un acord vinculant que comprometi els països ni reconegui el dret a la migració. El juliol passat 192 països de l'ONU van signar a Nova York aquest pacte sobre la migració que ha de garantir els drets humans dels migrants i protegir fins i tot les ONG que els rescaten. Per primera vegada s'abordava aquesta qüestió com un problema global, però, un cop més, es va evitar donar-li un caràcter jurídic vinculant i, per tant, queda només com un compromís sobre el paper que no té cap obligació de ser complert. A més, els EUA i Hongria ja havien dit abans que Àustria que es retiraven. Ara és el país que presideix la Unió Europea el que etziba un altre cop a una declaració d'intensions que ja va néixer plena de forats i esquerdes.