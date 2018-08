Àustria nega l'asil a un jove afganès perquè no sembla "prou gai"

Un adolescent afganès que va dir que temia ser perseguit si tornava al seu país d'origen pel fet de ser homosexual ha vist com li han denegat la sol.licitud d'asil a Àustria, una decisió que una oficina de Viena ha justificat perquè no "sembla prou gai", segons informa aquest dijous la revista austríaca 'Falter'.

"La seva manera de caminar, la seva actitud i la manera de vestir-se no deixen entreveure en absolut que vostè pugui ser homosexual. Com que no és així, no ha de témer per res si torna a l'Afganistan", detalla l'informe que s'ha enviat al sol·licitant, que va arribar a Àustria quan encara era menor d'edat.

Un altre dels "indicis" que esgrimeixen els funcionaris és que el jove ha tingut baralles amb altres nois i que, per tant, "té un potencial d'agressió que no s'espera d'un homosexual". A més a més, afegeixen que el jove "té pocs amics" i que li agrada sortir sol o en grups petits, mentre que, en opinió dels avaluadors, "els homosexuals són més aviat gregaris".



Els treballadors tampoc creuen el jove quan assegura en l'informe que ha petonejat nois que no eren gais, perquè si això fos cert "hauria rebut una pallissa tremenda". La decisió de l'oficina de Viena no és ferma, i el sol·licitant ja l'ha recorregut, segons informa la revista.

A l'Afganistan l'homosexualitat es considera un crim greu i està penada amb la pena de mort. La premsa austríaca i alemanya han vist amb sorpresa la decisió i han recorregut a titulars irònics per explicar la notícia. També als Països Baixos associacions de defensa de gais i lesbianes han denunciat desenes de casos en què els funcionaris han rebutjat sol·licituds d'asil perquè els demandants no els semblaven "prou gais".