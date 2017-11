Un hotel de cinc estrelles és la presó daurada dels prínceps saudites

La nit del 4 de novembre, fins a 200 membres de l'elit saudita, entre ells 11 prínceps de la casa Saüd, van ser detinguts acusats de corrupció i abús de poder, dins de la purga encetada pel príncep hereu, Mohammed bin Salman. Aquella mateixa nit van ser traslladats a l'hotel Ritz-Carlton de Riad, el més luxós del país, on encara hi són retinguts. La periodista de la BBC Lyse Doucet ha estat la primera en poder entrar al complex.

"Com a centre de detenció aquest està fora de tota comparació. Piscina de luxe, restaurants, gimnàs, tot aquí rellueix", explica Doucet en el vídeo, on hi apareixen algunes de les estances d'aquest hotel de cinc estrelles, que acull fins i tot una bolera. Amb 492 habitacions, les instal·lacions del Ritz-Carlton ocupen més de quatre quilòmetres quadrats.

Doucet explica que la nit que van ser traslladats a l'hotel, els detinguts estaven "furiosos" i quna van veure que no es tractava d'una escenificació sinó que s'hi haurien de quedar indefinidament es van indignar encara més. Amb tot, després de prop de vint dies, fonts del govern saudita han explicat a la BBC que el 95% dels detinguts "està disposat a fer un pacte per retornar el que se suposa que són enormes sumes de diners per poder sortir" de la seva presó daurada.

Els nous hostes de l'hotel de luxe saudita estan acusats de corrupció, abús de poder i rentat de diners. Es desconeix fins quan s'hi quedaran, però segons mitjans locals a la pàgina web de l'hotel no hi apareix cap habitació disponible fins al desembre.