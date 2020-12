Bangladesh porta refugiats rohingyes a una illa remota

Set vaixells de l’armada de Bangladesh que transportaven més de 1.640 refugiats rohingyes van desembarcar aquest divendres a la remota illa de Bhasan Char en el marc del pla del govern de descongestionar els camps de refugiats del continent, on han viscut més d’un milió de persones que fugen de la persecució de la veïna Birmània. Organismes de drets humans denuncien que el trasllat és forçós, i temen per la seguretat dels refugiats. Situada a 34 quilòmetres del continent, l’illa va sorgir fa només 20 anys i no s’ha habitat mai. El govern de Bangladesh té previst traslladar-hi 100.000 rohingyes.

Bhasan Char (illa flotant en bengalí) té el seu origen en els sediments fluvials. De vegades ha estat submergida a conseqüència de les pluges monsòniques, però ara té terraplens de protecció contra inundacions. Els contractistes asseguren que té infraestructures pròpies d’un municipi modern, amb cases plurifamiliars de ciment, escoles, parcs infantils i carreteres. També hi ha instal·lacions d’energia solar, un sistema de subministrament d’aigua i refugis contra ciclons.

Testimonis de trasllat forçós

“Ens han portat aquí per la força”, va dir un home de 31 anys a Reuters amb llàgrimes als ulls mentre pujava a un autobús en un dels campaments de prop de Coxsbasar. “Fa tres dies, quan vaig saber que la meva família era a la llista, em vaig escapar, però ahir em van atrapar i em van portar aquí”. Les agències recullen altres testimonis que acusen les autoritats de Bangladesh de moviments forçosos, fins i tot de tortures. Jannat Ara, de 18 anys, va dir a Associated Press que el seu pare va ser detingut per la policia local durant tot un dia i amenaçat a punta de pistola perquè acceptés la reubicació. També Khulsuma Khatun, de 60 anys, va afirmar que la seva filla i el seu gendre van ser “portats per la força” a un camp de trànsit i “torturats” per agents de seguretat.

Les Nacions Unides s’han desmarcat d’aquesta operació i han dit que tenen “informació limitada sobre l’exercici general de reubicació”, després d’insistir que el procés de trasllat ha de ser escrupulosament voluntari.

Bangladesh ha acceptat els refugiats de Birmània, on la minoria rohingya es va enfrontar a una campanya militar d’execucions i terra cremada que alts responsables de l’ONU han qualificat de genocidi. A mesura que el flux de rohingyes es va intensificar el 2017, la costa de prop de la ciutat bangladeshiana de Coxsbazar es va omplir d’assentaments de refugiats, que van ocupar horts i boscos. L’amuntegament va provocar esllavissades i inundacions mortals, a més de conflictes per la supervivència.

El ministeri d’Afers Exteriors de Bangladesh va dir ahir que el seu govern s’ha gastat 350 milions de dòlars renovant Bhasan Char amb “totes les comoditats modernes, aigua dolça durant tot l’any, un llac preciós i una infraestructura adequada”. Els fonaments de formigó dels edificis podran suportar millor els desastres naturals que les estructures improvisades a prop de Coxsbazar, assegura. Però els refugiats que ja són a l’illa parlen de barracons compartits sense prou espai per estirar-se i diuen que falten instal·lacions mèdiques.

“Les autoritats han d’aturar immediatament la reubicació de refugiats a Bhasan Char, han de retornar les persones que són a l’illa a les seves famílies i comunitats, i han de seguir el procés adequat, inclosa la participació de les persones refugiades en qualsevol pla per a la seva reubicació”, reclama Amnistia Internacional.