Bèlgica ha exportat a Síria desenes de tones d'un component per fabricar armes químiques prohibit

Tres empreses belgues van exportar a Síria i al Líban, entre el 2014 i el 2016, un total de 168 tones d'isopropanol 95%, una substància química que s'utilitza per fabricar el gas sarín, una de les armes químiques més utilitzades pel règim de Baixar al-Assad. Des del 2013 està prohibit exportar a Síria –excepte si es disposa d'una autorització especial– precursors d'armes químiques com l'isopropanol.

La notícia la revela aquest dimecres la revista belga Knack gràcies a una investigació conjunta amb l'ONG alemanya Syrian Archive i amb l'organisme d'investigació britànic Bellingcat. Segons el setmanari, Bèlgica és l'únic país de la UE que hauria exportat substàncies prohibides a Síria des del 2013. Les tres empreses també van vendre a Síria altres substàncies, com acetona i metanol.

Tot i la prohibició impulsada per l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), un organisme internacional que té el suport de l'ONU, de vendre a Síria components susceptibles de ser utilitzats per fabricar armes químiques, la duana de Bèlgica no hauria posat cap impediment a l'exportació de l'isopropanol.

El govern federal, assenyalat

Les tres empreses hauran de respondre davant la justícia belga. Un tribunal d'Anvers ha obert un procés per determinar responsabilitats. El cas també pot provocar una tempesta política que esquitxarà el govern federal, responsable de la duana. El partit ecologista (Ecolo) ja ha assenyalat l'executiu de Charles Michel com a responsable. La notícia "demostra la manca de voluntat del govern per fer prevaler la seguretat i els drets humans a les qüestions econòmiques", ha denunciat el diputat Benoit Hellings.