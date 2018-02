Netanyahu contra les cordes després de l'enèsim cas de corrupció

Si alguna cosa defineix Benjamin Netanyahu és la seva capacitat per superposar-se a les crisis polítiques. Una vegada i una altra. De fet, aquest do de supervivència política li ha valgut el sobrenom de 'The Magician' (El mag). Ara, però, l'enèsim cas de corrupció i suborns del que se l'acusa ha situat el president israelià contra les cordes. Diversos analistes apunten que podria haver arribat el principi de la seva fi.

Aquesta setmana ha pres força la sospita que Netanyahu hauria subornat amb generoses quantitats econòmiques la companyia de telecomunicacions Bezeq a canvi que el popular portal de notícies Walla li torni el "favor" amb un tracte informatiu elogiós a ell i a la seva parella. No és cap secret l'obsessió de Netanyahu pel tracte que li donen els mitjans de comunicació. Com tampoc ho és la seva bona relació amb diversos multimilionaris, com l'empresari Shaul Elovitch, propietari de Bezek i amic del president.

La polèmica d'aquest cas, que es coneix com a Cas 4.000, ha augmentat quan Shlomo Filber, ex director general del ministeri de comunicacions i home de confiança de Netanyahu, l'ha inculpat després de signar un pacte amb la Fiscalia on acceptava descobrir i declarar en contra del president a canvi d'evitar la presó. "M'adono que (em va oferir el càrrec de director general de Comunicacions) per ser un peó, que vaig ser elegit per a això, vaig ser un ostatge. Vaig enviar esborranys de documents a Bezeq: ells els revisaven, escrivien la seva opinió i jo seguia ordres", ha declarat Filber, que ha afegit haver rebut ordres clares de Netanyahu sobre "a qui ajudar".

540x306 Netanyahu i la seva parella Sara. / REUTERS/Amir Cohen Netanyahu i la seva parella Sara. / REUTERS/Amir Cohen

El Cas 4.000, també conegut com Cas Bezeq, arriba després d'escàndols similars. Primer el Cas 1.000, on s'acusava Netanyahu d'acceptar regals per part de dos multimilionaris a canvi de favors polítics; després el Cas 2.000, on 'El Mag' també havia concedit favors a Noni Mozes, l'editor del Yediot Aharont, el diari de més tirada al país, perquè afavorís els seus interessos polítics; i per últim, hi ha el Cas 3.000 on s'acusa el president israelià pel cobrament de comissions en la compra de submarins alemanys.

Netanyahu ho nega



Com en la resta de sospites, Netanyahu ha negat rotundament les acusacions del Cas 4.000. "El que està passant en els últims dos dies és simplement una bogeria total. Són afirmacions imaginàries i falses que formen part d'una campanya de persecució contra mi i la meva família", ha dit el mandatari en un vídeo publicat a Facebook. "Totes les decisions que es van prendre respecte Bezeq van ser fetes per comitès, per professionals, sota estricta supervisió legal. Això no és el 'Far West'. No hi ha decisions privades aquí. Totes les decisions són transparents i controlades", ha afegit el cap de govern.