Les Bermudes, el primer país del món que aboleix el matrimoni homosexual

El govern de les Bermudes, encapçalat pel Partit Laboral Progressista (PLP), ha abolit el matrimoni homosexual a l’illa -permès des del maig de l'any passat- i ha impulsat una nova forma d’unió entre persones del mateix sexe amb l'aprovació de l'anomenada "llei d’associació domèstica".

"Fins ara les persones del mateix sexe podien anomenar-se matrimoni si s’havien casat, però no obtenien beneficis. Després de l’aprovació d’aquesta nova llei, tenen els beneficis però no el nom de matrimoni. Els beneficis és el que realment volen”, ha afirmat el legislador del PLP Lawrence Scott. Aquesta normativa serà efectiva per a les noves parelles homosexuals i exclourà les que es van casar anteriorment.

La nova norma, la llei d’associació domèstica, és diferent de la dels matrimonis heterosexuals. En primer lloc, només les persones més grans de 18 anys podran formar una parella amb una altra persona del mateix sexe, mentre que dues persones de diferent sexe poden casar-se encara que siguin menors d'edat si tenen el consentiment dels seus tutors legals.

En segon lloc, la llei d’associació domèstica estableix que la parella d'un mateix sexe no es podrà divorciar si un dels seus membres comet adulteri. En canvi, aquest supòsit sí que és causa de divorci als enllaços entre homes i dones.

S’espera que aquest canvi tingui un efecte negatiu per a l’economia local, especialment pels creuers que fan escala a Hamilton, ja que fa mesos van començar a celebrar-hi cerimònies del mateix sexe.

El ministre d’Afers Interns de les Bermudes, Walton Brown, que va ser qui va presentar el projecte de llei, reafirma que aquesta alternativa per a parelles del mateix sexe els dona diversos beneficis i drets legals. "Necessitem trobar la manera que a les Bermudes es tinguin en compte els drets de tots els membres de la comunitat”, explica Brown.

Fins ara, a les Bermudes, el matrimoni homosexual era legal, però al·leguen que quan va dur a terme la legalització, el 5 de maig del 2017, va ser un error del Tribunal Suprem.

S'hi va celebrar un referèndum no vinculant en què els ciutadans havien de mostrar-se a favor o en contra del matrimoni homosexual. Un 69% va votar en contra i un 31% a favor, però no es va arribar al mínim de participació requerida, ja que el total de persones registrades és de 44.367 i només hi van votar 20.804. Com que representava menys del 50% de la participació, la consulta no va ser considerat vinculant. Finalment, s'hi va implantar la nova llei perquè, dels 34 parlamentaris, 24 van estar a favor de la nova llei i 10 van votar-hi en contra.