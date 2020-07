Bristol retira en 24 hores l'estàtua de l'activista del Black Lives Matter

Ha sigut com el joc del gat i la rata. Vist i no vist. Vint-i-quatre hores després que l'escultura d'una manifestant del moviment Black Lives Matter fos instal·lada sense autorització ni coneixement de les autoritats al pedestal on hi havia la de l'esclavista Edward Colston, l'alcalde de Bristol, Marvin Rees, n'ha ordenat la retirada, que ha tingut lloc en les primeres hores d'aquest dijous.

El consistori de Bristol ha fet una piulada en què assegura que l'ha dipositada en un museu i que l'artista Marc Quinn, el seu autor, podrà retirà-la o bé deixar-la en donació.

L'escultura és la representació d’una dona que es diu Jen Reid, i que va participar en les protestes de l'esmentat moviment Black Lives Matter. A principis de juny, després de l'assassinat de George Floyd a mans de la policia de Minneapolis, la manifestació convocada contra el racisme policial va acabar amb el llançament de la de Colston a les aigües del port fluvial de la ciutat. Reid va ser fotografiada dreta al damunt del pedestal on hi havia fins aleshores la figura de Colston. El monument de Marc Quinn, fet amb resina negra i acer, homenatjava aquell moment. L’escultura porta per títol A surge of power (Jen Reid) [Una onada de poder (Jen Reid)]. Al peu hi van deixar un cartell que deia: " Black lives still matter" [La vida dels negres encara compta]. Poc abans de les cinc de la matinada de dimecres, un equip de deu persones arribades amb dos camions i amb una grua la van erigir sense el consentiment de l'Ajuntament de Bristol.

Promesa complerta

L’alcalde, Marvin Rees, havia dit anteriorment a la instal·lació de la nova estàtua que qualsevol decisió sobre l'ús de la base que havia quedat òrfena es decidiria democràticament mitjançant una consulta. I en un comunicat difós posteriorment a l'acció de Quinn, va assegurar que "el futur del pedestal i del que hi ha instal·lat l'haurà de decidir la gent de Bristol". "Això serà decisiu per construir una ciutat que és la llar tant dels que van gaudir amb l'enderrocament de l'estàtua com dels que simpatitzen amb la seva retirada però estan consternats per com es va fer, a més dels que senten que amb la retirada van perdre un tros del Bristol que coneixien i, per tant, d'ells mateixos".

Tot i així, ahir mateix a la tarda, l'alcalde va assegurar a Twitter: "Entenc que la gent es vol expressar, però l'estàtua s'ha posat sense permís. Tot el que s'hagi posat a la base sense seguir els procediments establerts s'haurà de retirar. La gent de Bristol decidirà el seu futur". En 24 hores ha complert el seu compromís. Si més no, una part. Ara cal que convoqui la consulta per dotar d'un nou contingut el pedestal. De moment, no ha fet cap comentari en el sentit de si s'hi podria incloure l'opció de mantenir la proposta de l'activista. Reid va estar ahir present durant la instal·lació i va posar davant l'estàtua.