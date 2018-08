Blancs supremacistes davant de la Casa Blanca

Centenars de persones es van reunir ahir al migdia al centre de Charlottesville, Virgínia, per denunciar el racisme i els grups d’odi en l’aniversari de la tràgica marxa de blancs supremacistes que es va fer a la seva ciutat ara fa un any. Mentrestant, a Washington, activistes d’extrema dreta es preparaven per manifestar-se davant de la Casa Blanca.

Aquest grup, bastant petit, d’una cinquantena de persones, es va veure superat de sobres per centenars de contramanifestants, desenes de periodistes i un gran desplegament policial. Jason Kessler, l’organitzador tant de la manifestació a Charlottesville de l’any passat com de la de Washington d’aquest any, va liderar la marxa des d’una estació de metro a l’oest de la capital dels Estats Units fins a la Casa Blanca. “No soc racista”, va afirmar Kessler als periodistes, i va afegir: “Amèrica no hauria de ser un país de minoria blanca”.

Alguns dels manifestants que el seguien portaven banderes dels Estats Units i les famoses gorres vermelles amb l’eslògan “ Make America great again ” [Fem Amèrica gran un altre cop] de la campanya de Donald Trump. El dia abans el president nord-americà va condemnar “tot tipus de racisme” i va cridar el país a la unitat. Però va evitar censurar específicament els blancs supremacistes, la qual cosa va recordar les polèmiques declaracions que va fer l’any passat després dels incidents violents a Charlottesville, que van acabar amb un mort. Llavors va culpar “les dues parts” -manifestants d’extrema dreta i contramanifestants- del que havia passat.

El servei del parc nacional va donar permisos per a sis manifestacions: un per a la marxa Unite the Right de Kessler i els altres per a protestes d’organitzacions com Washington DC United Against Hate, New York Black Lives Matter i Answer Coalition. “No a la meva ciutat”, “No als nazis, no al KKK, no als feixistes” i “Acabem amb els supremacistes blancs” són els missatges d’algunes pancartes dels centenars de persones que es van acostar fins a la Casa Blanca per protestar per la marxa d’ultradretans.

Separats per tanques

Les autoritats de Washington van desplegar un fort operatiu de seguretat per evitar un xoc entre activistes i contramanifestants com el de l’any passat. Desenes de policies amb armilles de color groc fluorescent van escortar el petit grup d’activistes de la ultradreta i es van col·locar diverses tanques per separar la seva manifestació al parc de davant de la Casa Blanca.

Els extremistes van rebre insults i crits de “Vergonya, vergonya” i “Nazis, torneu a casa” durant tota la marxa. Aquest any eren molts menys que els que es van reunir amb torxes de foc l’any passat a Virgínia, un dels estats del sud, per protestar contra la retirada d’estàtues als herois de la Confederació que van lluitar durant la guerra civil dels Estats Units per preservar l’esclavitud. Tampoc portaven samarretes amb esvàstiques ni pancartes amb missatges racistes. Malgrat alguns moments de tensió, en el tancament d’aquesta edició no s’havia registrat cap incident ni cap detenció.

Hores abans, a Charlottesville, la mare de Heather Heyer, la víctima mortal dels aldarulls de l’any passat -atropellada per un supremacista blanc-, va lamentar l’increment de la divisió racial al país i va instar a “aturar l’odi” i “posar fi a les injustícies”.