Bolsonaro fa fora el seu ministre de Salut en plena pandèmia

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha acomiadat aquest dijous el seu ministre de Salut, Henrique Mandetta, amb qui havia mantingut ja alguns enfrontaments públics per la insistència del fins ara responsable de sanitat en prendre mesures dràstiques contra el coronavirus. Bolsonaro, que ha tret ferro a la pandèmia en més d'una ocasió i que no és gens partidari del confinament social, ha substituït finalment Mandetta al capdavant del ministeri i ha nomenat en lloc seu un oncòleg, Nelson Teich.

"Ha estat un divorci acordat", ha explicat Bolsonaro aquest dijous en anunciar el cessament de Mandetta, acompanyat per Teich. Sobre el nou ministre, el president brasiler ha explicat que tots dos estaven d'acord que "gradualment cal obrir el país" i acabar amb les quarantenes adoptades per la majoria de governadors i alcaldes del país.

Per la seva banda, el ministre sortint s'acomiadava a Twitter agraint l'oportunitat d'haver pogut coordinar la resposta a la pandèmia. "Acabo de rebre del president Bolsonaro l'avís de la meva dimissió com a ministre de Salut", ha dit.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

El moviment podria no ser favorable finalment per a Bolsonaro, ja que segons una de les principals empreses d'enquestes del país, el 76% dels brasilers donen suport a les mesures de confinament dictades per Mandetta i només el 33% està d'acord amb la visió que Bolsonaro manté de la crisi del covid-19.

El reiterat menysteniment de la pandèmia del covid-19 per part de Bolsonaro ha desfermat, de fet, una revolta política entre governadors i alcaldes de fins a 27 estat brasilers. Segons The Guardian, els càlculs de l' Imperial College de Londres diuen que al Brasil, el país més poblat de l'Amèrica Llatina, podrien morir fins a 1,1 milions de persones si no es prenen mesures contra el coronavirus; fins a 529.000 persones si només la gent gran es confina, i el balanç baixaria fins a 44.200 morts si es prenen mesures dràstiques. Un escenari que s'allunya ara amb el cessament del ministre Mandetta.