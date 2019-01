Almenys cinc detinguts pel trencament de la presa al Brasil

Almenys cinc persones han sigut detingudes aquest dimarts al Brasil com a presumptes responsables del trencament d'un dic de contenció de residus tòxics a la localitat de Brumadinho, a l'estat de Minas Gerais, a l'est del país. De moment, els equips de rescat han identificat 65 persones mortes i continuen buscant almenys 279 desapareguts, segons han informat fonts oficials.

Els sospitosos estan acusats d'haver alterat documents tècnics que donaven per bona la seguretat de la presa minera, propietat de la principal exportadora de ferro del món, Vale. Dos dels acusats pertanyen a l'empresa alemanya TÜV SÜD (una reguladora tècnica de seguretat en instal·lacions industrials) que havien sigut contractats per fer una revisió del mur de contenció. Els altres tres detinguts treballaven directament per a Vale.

La justícia de Minas Gerais, l'estat on va passar la tragèdia, també ha ordenat escorcollar empreses contractades per Vale i el domicili "d'enginyers" que treballaven per a l'empresa minera. Segons ha explicat el cap de l’operació policial, Nico Gonçalves, durant els escorcolls s'han requisat "documents, ordinadors i mòbils".

Tot i això, l'empresa ha assegurat en un comunicat que la presa ja havia passat un control de seguretat el juliol d'aquest mateix any i una revisió regular al setembre. També ha accedit a col·laborar amb les investigacions per aclarir els fets.

Negligències professionals

La investigació ha de corroborar si hi ha hagut alguna mena de frau amb els informes que garantien la seguretat de la presa. La jutge encarregada de la investigació, Perla Saliba Brito, ha declarat que les detencions eren "imprescindibles" perquè avancés la investigació, que ja acusa els detinguts d'haver comès "crims ambientals".

Els residus minerals i el fang acumulats a la presa van provocar un riu de residus tòxics a la localitat de Brumadinho. El corrent es va endur cases i persones, que han quedat enterrades.

De moment la justícia de Minas Gerais ha bloquejat els fons de la minera Vale per garantir que s'indemnitzi les famílies amb desapareguts. La companyia s'ha compromès a pagar 26.500 dòlars.

La tragèdia ja ha superat les xifres de Mariana, en què el trencament d'un dic de l’empresa Samarco –en què Vale participava en un 50% de les accions– va provocar 19 morts i el pitjor desastre ambiental de la història del Brasil.

Una ciutat devastada

"L'economia s'enfonsa", ha explicat un dels veïns de Brumadinho que ha sentit la tragèdia ben de prop. "Vale només pensa en els diners", es lamenta a un periodista de l'agència de notícies Efe.

I és que la ciutat, d'almenys 33.000 habitants, vivia de la mineria. "No vull ni pensar com seran els anys vinents, però ja puc assegurar que seran horribles", afegeix.

Durant l'últim any Brumadinho s'havia convertit també en una destinació turística. Només el 2017 hi va créixer un 65% aquest sector. El seu paisatge, amb cascades, rius i molts camins per fer senderisme, havien atret milers de turistes. Però, i ara?

"Qui voldrà viatjar fins a un lloc on no saps en quin moment es pot trencar una presa?", afirma a Efe la fundadora del primer alberg de la ciutat, Natália Farina, que a més està buscant un familiar desaparegut.

El sector turístic no només havia fet revifar l'economia local, sinó que també era una manera perquè la població pogués reduir la dependència econòmica respecte del sector miner, sobretot amb Vale, que és el principal actor econòmic d'aquesta regió brasilera.