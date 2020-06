El Brasil és ja el segon país amb més morts, però Bolsonaro segueix amb la reobertura

Malgrat els intents del president brasiler, Jair Bolsonaro, d’ amagar les dades del covid-19, les xifres continuen sent devastadores. I continuen a l’alça. El Brasil és ja el segon país del món amb més morts per covid-19, després que divendres a la nit va superar la xifra de víctimes mortals del Regne Unit. Ahir eren 41.828 morts amb covid-19 al país, que és també el segon amb més casos positius confirmats, uns 830.000.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) diu que, de moment, el sistema sanitari brasiler està aguantant i “no està saturat”, però podria arribar a estar-ho si la tendència es manté, ja que en moltes zones els hospitals estan utilitzant ja el 80% de la seva capacitat d’unitats de cures intensives.

El registre de casos diaris supera els 25.000 i la xifra de morts se situa al voltant d'un miler diaris. I la tendència seguirà molt probablement a l'alça perquè el president del país, l’ultradretà Jair Bolsonaro, segueix minimitzant la pandèmia i tira endavant amb els plans per alleugerir el confinament i reobrir l’economia.

Durant tot divendres, en què al país se celebrava l’equivalent al dia de Sant Valentí, els centres comercials de les ciutats més grans del país, que havien tornat a obrir portes precisament el dia anterior, es van omplir de gom a gom. A les botigues de Rio de Janeiro i Sao Paulo, els clients havien de mantenir la distància física a l’interior i en molts casos se’ls prenia la temperatura a l'entrar.

Bolsonaro anima a anar als hospitals a mirar

Els 27 estats brasilers segueixen en marxa amb els seus plans de la desescalada, criticats per la comunitat científica però lloats pel president Bolsonaro, que insisteix a ins¡nuar que les xifres estan manipulades per enfosquir la imatge del seu govern.

Bolsonaro va arribar a animar els seus seguidors que “busquin una forma d’entrar” als hospitals per comprovar amb els seus ulls si les unitats de cures intensives estan saturades o no. “Molts ja ho han fet, però ha de fer-ho més gent, per demostrar si els llits estan ocupats o no”, va dir.