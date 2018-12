L'informe legal sobre el Brexit confirma els pitjors temors dels 'brexiters'

L'informe legal sobre el Brexit emès pel fiscal general del Regne Unit, que el govern britànic ha fet públic aquest dimecres al migdia després que el Parlament el forcés a fer-ho, confirma els pitjors temors del conservadors 'brexiters' –i també dels 'remainers'– i fa encara molt més difícil, si no impossible, que Theresa May vegi aprovat el pacte de sortida de la Unió Europea (UE) que els líders dels Vint-i-set i la primera ministra britànica van acordar el 25 de novembre passat, i que s'haurà de votar a la Cambra dels Comuns dimarts que ve, 11 de desembre.

"Malgrat les declaracions del protocol [sobre Irlanda del Nord, l'anomenat 'backstop'], en què es diu que no es pretén que sigui permanent, i la intenció clara de les parts de substituir-lo per acords permanents alternatius en el dret internacional, el protocol duraria indefinidament fins que s'adoptés un acord de substitució", es llegeix en alguns del paràgrafs fonamentals de l'informe legal. En altres termes, el Regne Unit es veuria "atrapat" –segons l'expressió dels euroescèptics radicals– en la unió duanera de la UE sense possibilitat de sortir-ne de forma unilateral. El 'backstop' és el mecanisme acordat entre Londres i Brussel·les per evitar una frontera dura a l'illa d'Irlanda entre l'Ulster i la república.

L'anàlisi legal del fiscal general Geoffrey Cox també assegura que l'acord de retirada de la UE pactat amb Brussel·les no obliga les institucions comunitàries a assolir un hipotètic i nou pacte comercial amb el Regne Unit –de què es parla a la declaració política també aprovada al novembre–, un pacte que anul·laria la necessitat que la garantia sobre Irlanda del Nord entrés en vigor, taló d'Aquil·les de la proposta de May. L'anàlisi de Cox adverteix que el Regne Unit es podria veure involucrat en " prolongades i repetides rondes de negociacions" en els anys a venir, durant els quals ja estaria en vigor la garantia sobre Irlanda del Nord.

Fins i tot en cas que les negociacions comercials futures que s'han d'iniciar després del Brexit –oficialment, el 29 de març del 2019– es trenquessin sense arribar a cap conclusió, i sense un nou acord, davant dels tribunals internacionals el Regne Unit no podria fer res per evitar continuar dins de la unió duanera. De fet, l'únic a què May es pot agafar després de la publicació de les sis pàgines de l'informe de Cox és que també s'hi afirma que el Regne Unit hauria de confiar en la incomoditat de la Unió Europea, ja que li permetria l'accés amb tots els avantatges sense haver de complir cap de les obligacions, per exemple, la de la lliure circulació de persones.

La marginació d'Escòcia

El Partit Nacional Escocès es queixa de discriminació enfront de l'Ulster

Un altre dels fets que posen de manifest l'anàlisi de Cox és el que els nacionalistes dels Partit Nacional Escocès (SNP, en les sigles en anglès) interpreten com una marginació dels seus interessos, ja que l'acord de retirada de la UE atorga, a la pràctica, la permanència d'Irlanda del Nord al mercat únic i a la unió duanera, mentre que no per a Escòcia, circumstància que és vista des d'Edimburg com una marginació o com a competència deslleial a l'interior del Regne Unit.

Aquesta és la primera vegada en la història parlamentària del Regne Unit que el govern s'ha vist obligat a publicar els tradicionalment confidencials informes legals que rep de l'aparell de l'Advocacia de l'Estat. Ho ha hagut de fer després que aquest dimarts el Parlament determinés que el 'cabinet' havia comès desacatament parlamentari en no publicar els informes legals sobre el Brexit que la cambra va demanar, mitjançant una votació vinculant d'obligat compliment, el 13 de novembre.