Brunei envia una carta a la UE per justificar la lapidació d'homosexuals

Brunei ha enviat una carta al Parlament Europeu per justificar l'aprovació, el dia 3 d'abril, de la pena de mort per lapidació en aquest país contra homosexuals i adúlters. El sultanat, acorralat per la condemna generalitzada de la comunitat internacional, demana "respecte, tolerància i comprensió" per les "tradicions" del país.

El nou Codi Penal també preveu l'amputació d'extremitats per als lladres i la flagel·lació per als que portin roba del sexe contrari. Però des del sultanat asseguren que l'aplicació de la xaria –la llei islàmica en la seva interpretació més radical– no serà gaire freqüent.

El sultanat justifica que, per aplicar un càstig, caldrà la presència de dos testimonis "d'alta consideració moral" que donin fe del presumpte delicte, a més "d'un grau d'evidència extremadament alt".

Les autoritats del país asseguren que Occident no ha entès per què volen aplicar la llei. "La criminalització de l'adulteri i la sodomia és per salvaguardar la santedat del llinatge familiar i el matrimoni dels musulmans, particularment les dones", asseguren en la carta.

Amb aquestes justificacions la monarquia islàmica mira de fer-se entendre davant dels seus socis europeus, que estan considerant la congelació d'actius, la prohibició de visats i la inclusió en la llista negra de nou hotels gestionats per Brunei en països com els Estats Units, el Regne Unit, França i Itàlia.