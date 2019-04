Brussel·les té por dels "riscos polítics" per a la UE de continuar allargant el Brexit

La Unió Europea continua desitjant que el Regne Unit no marxi sense acord. Després que aquest dilluns el Parlament britànic tornés a votar en contra de totes les alternatives a l'acord, el negociador del Brexit per part de la UE, Michel Barnier, ha reiterat en un esmorzar que encara hi ha temps per aprovar l'actual acord. Les reiterades negatives de Londres no han exhaurit encara les esperances de Brussel·les. "Encara hi ha la possibilitat d'un vot exitós els pròxims dies a la Cambra dels Comuns", ha dit Barnier, que ha constatat que una pròrroga encara més llarga suposaria "riscos" polítics i econòmics per a la mateixa Unió Europea i la seva autonomia a l'hora de prendre decisions.

Però també ha admès que aquesta opció no seria el final del procés, perquè la Cambra dels Comuns hauria d'organitzar un seguit de votacions per ratificar l'acord que necessitarien més temps. Per això, caldria una pròrroga tècnica, però Barnier ha insinuat que no hi hauria d'haver gaires dificultats per aconseguir-ho: "Crec que el Consell no tindria problema, però és cosa dels líders europeus, no meva".

"Deal or #NoDeal, that is the question." opens @MichelBarnier in our Breakfast Policy Briefing on the state of play on #Brexit. — EuropeanPolicyCentre (@epc_eu) April 2, 2019

Cal recordar que l'opció pactada en l'última cimera donava a Theresa May temps fins al 22 de maig si aconseguia aprovar l'acord la setmana passada. Barnier ha posat sobre la taula l'opció que es torni a recuperar aquesta data si Westminster és capaç encara d'aprovar l'acord.

El Regne Unit dins la Unió Duanera

Al mateix temps, però, Brussel·les admet que el Brexit caòtic és l'opció cada vegada més possible, malgrat que la volen evitar a tota costa. Per això també ha reiterat la seva voluntat de negociar una relació futura més estreta que desencalli el bloqueig parlamentari de Londres a través del suport d'altres grups, com els laboristes. "Des del nostre costat, sempre hem dit que podem acceptar una unió duanera o una relació més estreta. La declaració política pot acomodar totes aquestes opcions, deixa la porta oberta per a moltes possibilitats", ha dit el negociador europeu.

En cap moment, però, es posa sobre la taula la possibilitat de renegociar l'actual text: "Si el Regne Unit encara vol marxar de manera ordenada, aquest acord és l'únic possible". Per això, en el cas que es necessités, la UE està oberta a renegociar la declaració política. Fins i tot els líders europeus s'han reunit diverses vegades amb el líder laborista, Jeremy Corbyn, per intentar acostar posicions en aquest sentit i, en les últimes votacions a Westminster, és una de les opcions que ha obtingut més vots favorables malgrat no prosperar.

Els riscos d'allargar encara més el Brexit

L'altra opció és una pròrroga llarga però amb una "forta justificació" que per a Brussel·les hauria de ser o un referèndum o unes segones eleccions i que implicaria de totes totes que el Regne Unit hagi de concórrer a les eleccions europees del 26 de maig, cosa que Londres descarta. Això sí, també ha admès que per a la Unió Europea continuar negociant el Brexit suposa "un risc". Es refereix als riscos polítics que implica que aquesta qüestió continuï monopolitzant el debat, a part que el Regne Unit segueixi dins les institucions i pugui "bloquejar" la política comunitària.

Tenint en compte aquests riscos i el "cost polític", alguns justifiquen la necessitat d'una raó de pes per argumentar aquesta pròrroga. "Aviat, una pròrroga llarga podria posar en risc la nostra autonomia en els processos de decisió", ha etzibat.

Sigui com sigui, Barnier ha mostrat una mica més d'esperança que la que va mostrar ahir el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, quan va dir que la paciència de la UE "té un límit". Com a negociador "a mi encara me'n queda una mica", ha conclòs Barnier.