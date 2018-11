Brussel·les rebutja una petició ciutadana per fer un referèndum sobre el Brexit a tota la UE

La Comissió Europea no es veu capacitada per impulsar un referèndum arreu d'Europa sobre si el Regne Unit s'ha de quedar o no a la Unió Europea. Així ho ha resolt aquest dimecres la Comissió Europea després de rebutjar el registre d'una iniciativa ciutadana que reclamava el dret de tots els europeus a votar sobre la permanència del Regne Unit a la Unió.

La iniciativa està batejada com a "Referèndum ampli a la UE sobre si els ciutadans europeus volen que el Regne Unit es quedi o se'n vagi de la Unió". Però la Comissió Europea n'ha rebutjat el registre. L'executiu comunitari sosté que la qüestió queda "fora de les seves competències". La iniciativa reivindica que "tots els europeus haurien de tenir la possibilitat d'expressar la seva opinió política sobre si volen que el Regne Unit es quedi a la UE".

Els organitzadors d'aquesta iniciativa, com recull la Comissió en un comunicat, criden l'executiu comunitari a donar suport a aquest referèndum per donar la possibilitat a tots els ciutadans de tots els estats membres d'expressar els seus desitjos sobre si el Brexit s'hauria de produir o no. Però la Comissió recorda que l'article 50 del Tractat de la Unió permet explícitament que qualsevol estat membre pugui marxar de la UE d'acord amb les seves pròpies normes constitucionals.

"Malgrat que la Comissió Europa lamenta la decisió del Regne Unit de sortir de la UE, respecta el resultat del referèndum", conclou l'organisme.

La reversibilitat del Brexit

La polèmica sobre la sortida del Regne Unit de la UE no s'acaba. Mentre que l'11 de desembre el Parlament britànic ha de votar el text aprovat diumenge passat a Brussel·les, el Tribunal de Justícia de la UE ha anunciat aquest dimecres que dilluns vinent emetrà la sentència sobre la possibilitat de revertir el Brexit, que s'està discutint després que un tribunal escocès ho remetés a la justícia europea. Aquesta decisió podria tenir conseqüències directes sobre el vot d'alguns parlamentaris britànics que encara no hagin fixat una posició clara sobre la ratificació.