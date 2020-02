Buttiggieg es confirma guanyador en el recompte encara incomplet a Iowa

El recompte dels caucus d’Iowa segueix en marxa i tres dies després de les votacions s’ha arribat finalment al 97% dels precintes escrutats. Amb aquestes dades, encara no definitives, l’exalcalde de South Bend (Indiana), el moderat Pete Buttiggieg (38 anys), confirma la “sorpresa” que ell mateix va pronosticar la nit electoral, encapçalant encara els resultats tot i que amb molt poc marge: un 26,2% dels precintes davant del 26,1% de Bernie Sanders.

Els segueixen a més distància la senadora Elizabeth Warren, amb un 18,2%, mentre que el candidat que totes les enquestes pronostiquen com el favorit en l’àmbit nacional, l’exvicepresident Joe Biden, queia a un llunyà quart lloc en aquest primer estat amb un 15,8%. “No penso anar enlloc”, defensava ahir Biden, que expressava la determinació de seguir endavant malgrat el “cop baix”, com ell va definir el seu desastrós resultat. La senadora de Minnesotta Amy Klobuchar el segueix amb un 12.2%.

El paper d’Iowa, en qüestió

“Iowa no és representatiu de l’electorat nord-americà i ni tan sols de l’electorat demòcrata”, recorda Carlota García, analista del Real Instituto Elcano. Però al ser el primer estat que vota, serveix per influir en el vot dels indecisos dels estats que el segueixen. La seva posició destacada en les primàries, però, pot haver quedat en qüestió després del desastre d’enguany. García recorda, de fet, que no és la primera vegada que es qüestiona. En les primàries republicanes del 2012, en aquell estat es va proclamar guanyador Mitt Romney davant de Rick Santorum per 8 vots, però dies després, després d’un recompte exhaustiu, el guanyador era Santorum. També Hillary Clinton va guanyar per poques dècimes de diferència a Bernie Sanders “i en alguns districtes els empats es van resoldre llançant una moneda a l’aire”, recorda García.