Cas Lifeline: el vaixell retingut i el capità interrogat

Hores després que, finalment, el vaixell de l'ONG alemanya Lifeline –amb més de 230 migrants a bord– pogués desembarcar a Malta, el cas continua. L'embarcació ha estat immobilitzada, retinguda, i el seu capità, Claus-Peter Reisch, ha estat interrogant aquest dijous durant tota la matinada, segons explica el diari 'Malta Today'.

Segons aquest mitjà, s'està intentant aclarir a qui pertany el vaixell, que navegava amb bandera holandesa sense aparentment tenir el permís d'aquest país. També s'està investigant per què actuava com a embarcació de rescat quan, segons les autoritats malteses, la nau no tenia aquest tipus de registre.

De moment, no s'ha pres cap mesura contra els vuit membres de la tripulació i un fotògraf italià que també anava a bord. Tots els immigrants, entre els quals hi havia cinc infants i un nadó, van ser allotjats en centres d'acollida. Tres nens i un adult, però, van haver de ser hospitalitzats.

El primer ministre de Malta, Joseph Muscat, ja havia anunciat que s'obriria una investigació contra el capità per no haver fet cas de les ordres que els van fer arribar des dels centres de coordinació de rescat de Líbia i d'Itàlia.

Lifeline ho nega rotundament

Per la seva banda, l'organització humanitària ha dit en tot moment que aquestes acusacions són simplement "falses". "És important remarcar que l'única ordre que el vaixell va denegar va ser la d'entregar aquestes persones a l'anomenat servei de guardacostes libi, ja que això no respecta la Convenció de Ginebra sobre els refugiats i, per tant, és il·legal", han reiterat des de Lifeline.

Expliquen que el 21 de juny, "després de sol·licitar a les autoritats líbies a quin port de seguretat podien dirigir-se, la nau va rebre la resposta de desembarcar a Trípoli, que hauria significat una violació del principi de no-devolució".

La condició del primer ministre maltès per permetre el desembarcament era no fer-se càrrec de tots els migrants un cop arribats a terra. Per aquest motiu, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Portugal, França, Bèlgica, Holanda i la mateixa Malta van acordar “repartir-se” els migrants que tinguin dret a asil. Els que no tinguin dret a protecció internacional –perquè no se’ls considera refugiats, sinó immigrants econòmics– “no seran acollits”, va assegurar Muscat, però no va especificar què en faran: si se’ls repatriarà i, si és així, com.

Un cas que recorda al d'Open Arms

El cas recorda al que va viure l'ONG espanyola Open Arms –en què un equip de l'ARA era a bord–, que després de passar diversos dies esperant a desembarcar, va veure com el seu vaixell era immobilitzat i el seu capità i la responsable de la missió investigats per facilitar la immigració il·legal.

El vaixell d'Open Arms va ser finalment alliberat, tot i que la investigació sobre el capità i la cooperant continuen.