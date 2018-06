Itàlia nega desembarcar als seus ports a una altra ONG amb més de 200 migrants a bord

El govern italià ha denegat a l'ONG alemanya Lifeline desembarcar en ports italians els 226 migrants que l'organització ha rescatat aquest matí davant les costes de Líbia. D'aquesta manera, Roma torna a repetir el que ja va fer amb l''Aquarius', el vaixell humanitari de l'ONG SOS Méditerranée i Metges Sense Fronteres amb 629 migrants a bord que, davant la negativa de poder desembarcar a Itàlia, va haver d'estar vuit dies al mar fins que finalment va arribar a València aquest diumenge.

El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini –del partit ultradretà i xenòfob Lliga Nord–, ha fet unes declaracions aquest dijous a través de Facebook des del seu despatx al Palau del Viminale, a Roma: "Els vaixells d'aquestes ONG de pseudovoluntaris no tornaran a posar un peu als ports italians", ha afirmat textualment, a més d'assegurar que els vaixells de la guàrdia costanera italiana, que també contribuïen al rescat de migrants al mar, estaran a partir d'ara més a prop de les costes italianes, deixant entendre que no s'encarregaran dels salvaments. "No poden continuar actuant sols. N'hi ha d'altres que hi han d'intervenir, com Tunísia, Malta, Espanya o França", ha argumentat.

Salvini també ha acusat l'associació alemanya Lifeline de no respectar les ordres de les guàrdies costaneres d'Itàlia i Líbia. "La guàrdia costanera italiana ha escrit [a l'ONG] perquè no es mogués perquè Líbia s'encarregava [del rescat dels migrants], però aquests desgraciats, fins i tot posant en perill la vida dels immigrants a les barques, no han escoltat ningú i han intervingut carregant la seva quantitat de carn humana a bord", ha dit el ministre italià.

L'ONG Lifeline navega amb un vaixell de bandera holandesa. En declaracions a l'ARA, un dels seus portaveus ha explicat que entre els migrants rescatats hi ha 4 infants i un nadó. La resta són dones i homes, de diverses edats, i procedents de països de l'Àfrica Subsahariana. "Necessitem evacuar aquestes persones, el nostre vaixell no està preparat per transportar-les a terra", diu Axel Steier, que és també cofundador de l'ONG alemanya. De moment, apunta, no tenen més informació, ni saben què passarà amb la seva embarcació.

Salvini ha assegurat que el ministeri d'Exteriors italià va enviar el 16 de juny una carta a l'ambaixada d'Holanda exigint explicacions sobre l'activitat d'aquesta organització. Segons el ministre de l'Interior, la legació diplomàtica encara no ha respost.