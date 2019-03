Chavistes i oposició treuen musculatura al carrer en una Veneçuela encara a les fosques

Amb una Veneçuela encara a les fosques, chavistes i opositors han tornat aquest dissabte per enèsima vegada a prendre la temperatura del carrer en dues manifestacions a Caracas que evidencien l’enquistament d’una crisi política, social i econòmica amb una solució incerta. Avui encara hi havia una bona part del territori que portva dos dies sense electricitat i tant a la capital com a alguns dels estats del país que havien recuperat el subministrament van tornar a patir una nova tallada.

Sense electricitat, botigues i transport públic pateixen restriccions però la pitjor part d’aquesta situació se l’emporten els hospitals, on han deixat de funcionar maquinària vital per a la supervivència dels pacients ingressats. Mitjans nacionals i internacionals reportaven la mort d’una desena de malalts a causa de la falta de llum en els serveis de neonatologia o de cures intensives, per exemple, però no consten dades oficials.

El govern de Nicolás Maduro continua mantenint que la falta de subministrament elèctric es deu al “sabotatge” orquestrat pels serveis d’intel·ligència dels Estats Units per donar un cop de mà al seu patrocinat, el president autoproclamat Juan Guaidó. Mentre l’executiu intentava restablir el servei, botiguers i ciutadania es queixaven al carrer i les xarxes de la situació agreujada per haver de tirar d’espelmes.

El imperio de los EE.UU., una vez más, subestima la conciencia y determinación del pueblo venezolano. Les aseguro, que cada intento de agresión imperial se encontrará con una respuesta contundente de las y los patriotas que amamos y defendemos, con valentía, nuestra Patria. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9 de març de 2019

Després de gairebé dos dies sense llum, els botiguers temen perdre el menjar i altres productes que necessiten del fred de les neveres. “Encara no tinc llum i he perdut part del menjar”, explicava desesperada Lilia Trocel, la propietària d’un establiment a l’agència Reuters. Entre els consumidors planeja la por que la crisi elèctrica encareixi encara més els preus de productes de primera necessitat en un país amb hiperinflació i escassetat de béns bàsics. “La petita quantitat que tenim de menjar es fa malbé i no tenim prou diners per comprar les farinetes per al meu nét”, es queixava Maricela Ruiz, en una manifestació en una localitat a l’oest de Veneçuela.

Les tallades de llum a tota la geografia veneçolana no fan més que tensionar una societat tremendament polaritzada entre els partidaris de Guaidó i el chavisme oficial. Per als primers, la falta de subministrament és una prova més que el règim està esgotat, aïllat i sense rumb, fins al punt que no ha sabut gestionar un servei bàsic com és el de l’electricitat en no planejar inversions per modernitzar unes infraestructures obsoletes. La paradoxa és que Veneçuela pateix una crisi energètica tot i ser la gran reserva petroliera del món i membre important del selecte club de productors de cru.

Creen que van a meternos miedo hoy, pero se van a llevar una sorpresa de Pueblo y de calle.



Pretenden jugar al desgaste, pero ya no tienen manera de contener a un Pueblo que está decidido a concretar el cese de la usurpación.



Y hoy lo vamos a demostrar en las calles. Atentos. — Juan Guaidó (@jguaido) 9 de març de 2019

Per al chavisme, les tallades són una resposta de l’“imperialisme” nord-americà davant la fortalesa de l’executiu, com una manera de pressionar i desgastar el règim. Sense aportar proves, dirigents chavistes van acusar els Estats Units de provocar el què van qualificar de “guerra elèctrica” i que va afectar la hidroelèctrica que abasteix tres quartes parts de Veneçuela.

l president Nicolás Maduro havia convocat els seus seguidors als carrers aprofitant la commemoració dels sis anys de la mort de Hugo Chávez i els quatre del decret de Barack Obama en què activava les sancions contra dirigents del govern de Caracas i declarava Veneçuela com a “amenaça per a la seguretat” nord-americana. Milers de chavistes van respondre ahir a la crida de Maduro, com Elbadina Gomez, una militant chavista de 76 anys, que afirmava que es mobilitzava “per evitar que els gringos s’ho emportin tot”.

Amb la carta de l’ajuda internacional ja utilitzada i gastada sense aconseguir que entrés a Veneçuela ni el menjar ni les medicines enviats per Washington Guaidó té en els talls elèctrics una nova oportunitat per reivindicar el seu lideratge. Per això, l’autoproclamat president del país va anunciar una gira per tot el país i una nova gran manifestació a Caracas. Malgrat que a l’exterior Guaidó té el suport de mig centenar de països, a casa el chavisme li va impedir parlar als seus simpatitzants al final de l’acte convocat i va haver d’intervenir pujat sobre un vehicle.