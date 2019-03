Guaidó crida a la mobilització al carrer demà dilluns pel seu retorn a Veneçuela

El cap de l'oposició i president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, ha demanat aquest diumenge als seus seguidors que tornin a sortir al carrer demà dilluns a les 11 h (hora veneçolana), amb motiu de la seva imminent arribada al país després d'una gira pels estats veïns.

Aquest vespre de diumenge, hora catalana, Guaidó ha sortit de l'Equador, l'últim país de la gira, en direcció cap a Caracas, però no estava clar si podria entrar sense problemes al país o si seria detingut per les forces policials del president Nicolás Maduro. La justícia veneçolana, fidel a Maduro, mantenia sobre Guaidó una prohibició de sortir del país que el cap de l'oposició no ha observat aquesta última setmana.

La Unió Europea, de fet, va emetre aquest dissabte mateix un comunicat en el qual advertia a Maduro que "qualsevol mesura que pugui posar en risc la llibertat, la seguretat o la integritat personal de Juan Guaidó representaria una escalada de tensions i mereixeria la ferma condemna de la comunitat internacional". L'alta representant de la UE a l'exterior, Federica Mogherini, va recordar que Guaidó "gaudeix d'immunitat" com a president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela.

Guaidó va sortir de Veneçuela 22 de febrer i es va dirigir a Colòmbia, on va ser rebut amb honors de cap d'estat pel president Iván Duque. La visita va ser un intent fallit de fer entrar l'ajuda humanitària acumulada a la frontera colombiana amb Veneçuela, a la ciutat de Cúcuta, que ha estat enviada per diversos de la cinquantena de governs que reconeixen Guaidó com a president veneçolà.

D'allà, el president interí es va dirigir al Brasil, on es va entrevistar amb el president Jair Bolsonaro, i després ha visitat també el Paraguai, l'Argentina i l'Equador. D'aquest últim país ha sortit aquest diumenge amb intenció d'entrar de nou a Veneçuela.