Maduro posa en alerta els militars i tanca la frontera amb el Brasil

A menys de 48 hores perquè s'acabi el termini que Juan Guaidó va donar perquè entri a Veneçuela l'ajuda humanitària, el president Nicolás Maduro ha ordenat el tancament "total i absolut" dels passos fronterers entre el país i el Brasil i es planteja fer el mateix amb la de Colòmbia, per on els antichavistes esperen que dissabte entrin les tones de menjar i medicaments preparats per repartir-se entre la població. A mesura que passen les hores augmenta la tensió i s'han produït aldarulls i enfrontaments entre opositors i membres de les forces de seguretat. El govern també ha reforçat la presència militar en les fronteres amb d'altres països veïns i ha restringit les connexions amb Aruba, Curaçao i San Martín, les illes de sobirania holandesa del Carib i on el govern d'aquest país europeu també ha recopilat material d'ajuda.

El tancament de la frontera amb el Brasil es justifica pel suport del govern de Jair Bolsonaro a Guaidó, l'autoproclamat president veneçolà, i de moment, el règim chavista no ha informat de quina previsió té per aixecar de nou les barreres. "Fins a nou avís", ha advertit Maduro en una reunió amb militars a la caserna militar més gran del país.

El govern de Caracas insisteix en què la partida d'ajuda internacional és una "provocació", un cavall de Troia que en realitat amaga una intervenció militar sota l'aparença de solidaritat per fer front a una crisi humanitària que, segons el chavisme, no existeix, malgrat que el desmenteixen els indicadors de benestar.

El Brasil és un de la cinquantena de països -entre els quals hi ha un bloc majoritari de la Unió Europea i els Estats Units- que s'han sumat a reconèixer Guaidó com a líder legítim de Veneçuela i manté en l'estat de Roraima medicaments i aliments donats. Guaidó confia que dissabte 23 de febrer puguin entrar per la ciutat colombiana de Cúcuta els combois que esperen des de fa setmanes poder creuar el pont per accedir a Veneçuela però fins ara, i malgrat les crides a la deserció que ha fet als militars, l'exèrcit es manté al costat del chavisme.

En aquest punt, la Guàrdia Nacional veneçolana ha impedit el pas d'un grup de diputats antichavistes que pretenien anar a Cúcuta per donar suport al repartiment d'ajuda i s'han viscut moments de tensió. Els militars tenen bloquejat el pont de Tienditas, una infraestructura per estrenar, creuant contenidors i tràilers a la calçada. Guaidó ha anunciat que dissabte serà a la frontera colombiana per rebre l'ajuda.

El 2015, Maduro ja va ordenar el tancament de les fronteres amb Colòmbia però, de moment, ha dit, només és una opció que està "valorant" com a precaució que des de Bogotà el president Iván Duque pugui ajudar a introduir a Veneçuela militars estrangers. En el mateix discurs davant dels militars, el veneçolà ha assegurat tenir informació que les tropes colombianes han deixat clar que no pensen prestar-se a una "agressió contra la seva germana Veneçuela".

Un veneçolà mostrant un cartell en suport a Juan Guaidó, al municipi brasiler de Pacaraima / RICARDO MORAES / REUTERS

Des de l'inici de la crisi oberta arran de l'autoproclamació de Guaidó l'ajuda humanitària està sent l'arma llançívola entre els dos bàndols. El president Maduro denuncia, sense proves, que es tracta d'aliments enverinats i "cancerígens", mentre que per a l'heterogeni sector antichavista representa una via per alleugerir la falta de material i aliments de primera necessitat des de fa mesos al país. Així mateix, s'ha referit al tancament de les comunicacions amb les illes d'Aruba, Bonaire i Curaçao, totes territoris polítics de Països Baixos, i ha afirmat que es va veure obligat a fer-ho perquè s'estava "preparant una provocació".

Una 'guerra de concerts'

Mentre, l'organitzador del macroconcert gratuït a Cúcuta 'Venezuela Aid Live', a l'estil dels que es van fer per la fam a l'Àfrica a la dècada dels 80, ultima els detalls per demà divendres. El multimilionari Richard Branson, propietari de Virgin, ha explicat que confia a recollir fons econòmics per destinar-los a material i aliments i a "persuadir els militars". Artistes com Alejandro Sanz, Silvestre Dangond i Carlos Baute han confirmat la presència a dalt de l'escenari, mentre que com públic s'espera els presidents de Xile i Colòmbia.

Com a resposta, el chavisme ha organitzat a l'altra banda de la frontera una sèrie de concerts de divendres a diumenge que, sota el títol 'Mans fora de Veneçuela', pretén competir amb l'antichavista. Així que la música es convertirà en un altre termòmetre sobre el suport de cadascuna de les parts en un conflicte sense solució ara per ara.