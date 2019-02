Els militars, al centre del tauler polític

Les desercions que hi ha hagut fins ara a les forces armades de Veneçuela són insignificants i de comandaments amb poc rang. Els militars són encara el gran suport d’un Nicolás Maduro cada cop més aïllat internacionalment però que manté gairebé intacte el control de les estructures de l’estat i la fidelitat dels militars, que el reconeixen com l’únic president “legítim”. Però el continu goteig de promeses d’ajuda internacional que arriben des de diverses latituds per alleujar la crisi humanitària de la població civil, obligada a malviure des de fa mesos sense aliments ni medicaments, posa els militars en el centre del virtual tauler d’escacs en què s’ha convertit la política veneçolana.

L’ajuda està a punt per ser distribuïda al país però encara ara és una incògnita com podrà entrar-hi. Maduro ha insistit que no donarà permís, mentre que Juan Guaidó ha afirmat que està preparat per repartir-la, però no ha explicat com ho farà. La pregunta que es fan analistes i població, per tant, és què farà l’exèrcit. La resposta és complicada per com d’insòlita és la situació.

“Si els militars no es mouen, Maduro es mantindrà perquè qui talla el bacallà és l’exèrcit”, apunta la investigadora sènior del Cidob experta en l’Amèrica Llatina Anna Ayuso, que no descarta que per les negociacions que es poden produir per sota de la taula els militars acceptin “sacrificar” el president Maduro si obtenen les “garanties” necessàries que mantindran el control. A diferència d’altres països de la regió, la cúpula militar veneçolana té una tradició democràtica més extensa, però han guanyat protagonisme perquè amb els governs chavistes de les últimes dues dècades han aconseguit part del ric pastís generat per la venda de les primeres matèries i, sobretot, el petroli. El general de divisió Manuel Quevedo presideix la petroliera PDVSA, un gegant amb peus de fang perquè, tot i ser capaç d’extreure 1,57 milions de barrils diaris, no compta amb tecnologia per al seu refinament, malgrat que parlem del país amb les reserves més grans del món.

Els Estats Units n’han estat el gran client; Donald Trump congela els pagaments a Maduro i només abonarà els diners a Guaidó, de la mateixa manera que els estats que reconeixen el president interí s’han compromès a injectar-li diners perquè creï una administració estatal paral·lela, com una xarxa mundial de diplomàtics. Però més enllà del paper dels militars, Ayuso tem la resposta dels milers de civils que el chavisme ha malformat i armat en milícies i que, sense comandaments ni disciplina militar, poden perdre el control i agreujar la situació.