“L’ajuda entrarà a Veneçuela el 23 de febrer”

Juan Guaidó va arribar aquest dimarts a l’avinguda Francisco de Miranda de Caracas i va fer el discurs més curt que ha pronunciat des que va assumir la presidència interina de Veneçuela el 23 de gener. Acompanyat de la seva esposa i de la seva mare, Guaidó no va perdre temps per anunciar que el pròxim 23 de febrer l’ajuda humanitària entrarà a Veneçuela “sí o sí”. L’anunci, que representa un clar desafiament al govern de Nicolás Maduro, va ser aplaudit per milers de seguidors, que van corejar a l’uníson: “Anem bé, anem molt bé”, un dels eslògans difosos per Guaidó.

“Avui la guerra que lliura Veneçuela és la guerra contra la fam, contra la misèria, és la lluita contra un sistema de salut absolutament deficient. Més de 200.000 persones estan en risc de morir”, va declarar també el president interí, que va destacar que l’ajuda humanitària entrarà després de la creació del “més gran col·lectiu de voluntaris de la història de Veneçuela”. En concret, s’ha creat una plataforma a la qual els veneçolans que ho desitgin es poden inscriure a través de la pàgina web www.voluntariosvenezuela.com, i formar part d’aquesta manera en un operatiu que ha dissenyat l’oposició per fer entrar medecines i aliments dins del país.

Aquest voluntariat és la principal arma amb què comptarà Guaidó el 23 de febrer. El president interí va assegurar ahir que l’arribada de l’ajuda es farà de forma “organitzada”. “Anirem a buscar l’ajuda a la frontera. Hem de ser milions, una allau humana. Si les forces armades no en volen permetre l’entrada, donaré ordres directes als generals, als coronels, als tinents i a la tropa perquè no hi posin obstacles. Que cessi la repressió!”, va exclamar. De moment, però, el president interí només ha detallat dos dels tres punts fronterers per on té previst fer entrar l’ajuda: la ciutat colombiana de Cúcuta, i la brasilera de Roraima.

En les últimes 48 hores, més de 250.000 persones s’han sumat a aquest col·lectiu de voluntaris. Lucía González és una d’elles. És pediatre en un dels hospitals ambulatoris del Paradís, una de les 32 zones en què es divideix Caracas, i explica que va decidir inscriure-s’hi perquè, va argumentar, al seu hospital fa setmanes que “no hi ha infermeres a les nits ni els caps de setmana”. “Per aconseguir ajuda humanitària, cal fer-se voluntari, així que allà seré”, va comentar.

Maurly Sánchez és una estudiant universitària que també s’ha sumat a aquesta iniciativa. Ella explica que va decidir implicar-s’hi després d’haver tingut ingressada la seva mare en un hospital de Maturín, al sud del país, durant diversos mesos. Durant aquell temps diu que va veure arribar al centre sanitari moltes dones embarassades que patien desnutrició, o dones amb els fills malalts. “Quan et trobes al davant d’una realitat tan dura, la teva consciència no pot deixar de pensar-hi. Així que no vaig dubtar de posar-me a l’ordre de Guaidó perquè l’ajuda entri al país i aquestes dones tinguin menjar i medecines”, argumenta.

De fet, dilluns el president interí va anunciar al seu compte de Twitter que “el primer carregament d’ajuda humanitària” havia estat lliurat a l’Associació de Centres de Salut (AVESSOC), i que incloïa 1,7 milions de racions nutricionals per a infants.

Per la seva banda, el govern de Nicolás Maduro va continuar ahir amb el desplegament de les seves forces armades bolivianes en exercicis militars en més de 16 ciutats del país. Ahir, un d’aquests escenaris va ser el pont Tienditas, precisament l’única via per on podria entrar l’ajuda humanitària que es troba a la ciutat colombiana de Cúcuta des de la setmana passada. Un cop finalitzat l’exercici militar, uns 200 efectius s’hi van quedar custodiant la zona.

Maduro continua desmentint que hi hagi una crisi humanitària al país. De fet, fins i tot els seus ministres i correligionaris asseguren que tot plegat es tracta d’un “xou mediàtic per justificar la intervenció dels Estats Units”. Una de les figures més actives en difondre aquest missatge és la vicepresidenta del govern, Delcy Rodríguez, que fins i tot va convocar una roda de premsa a Caracas amb aquest objectiu: “El que està al darrere d’aquest xou barat és la intervenció militar a Veneçuela, la invasió a Veneçuela, la guerra a Veneçuela. És un insult el que es pretén fer amb aquest xou barat”, va declarar. També va assegurar que aquesta ajuda és en realitat una “arma biològica” dels Estats Units perquè, segons va dir, el material que Guaidó intenta introduir a Veneçuela està ple de “cèl·lules cancerígenes”.

Maduro va convocar ahir una marxa de suport a Caracas per denunciar la intervenció estrangera, però paradoxalment ell no hi va assistir. A més, va anunciar a les seves xarxes socials que el govern impulsarà un nou programa, batejat amb el nom de “plan país”, amb l’objectiu de fomentar el turisme a Veneçuela.