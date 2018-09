Cimera coreana a Pyongyang del 18 al 20 de setembre

Corea del Nord i Corea del Sud han anunciat aquest dijous que els seus líders, Kim Jong-un i Moon Jae-in, es reuniran del 18 al 20 de setembre a Pyongyang per aprofundir en el desgel entre els dos països i desencallar el diàleg sobre desarmament nuclear amb els Estats Units, segons ha informat Chung Eui-yong, director de l'Oficina de Seguretat Nacional de Seül, que ha encapçalat la delegació a la capital nord-coreana, on ha preparat amb Kim els detalls de la cimera.

En aquest àmbit, s'ha acordat obrir una oficina d'enllaç abans de la cimera a la ciutat fronterera nord-coreana de Kaesong, on residiran funcionaris dels dos països, tècnicament en guerra des de fa gairebé 70 anys. La seva comesa serà agilitzar la gestió i implementació d'acords a partir d'ara.

A més, els dos països celebraran una reunió d'alt nivell a la frontera a principis de la setmana que ve per tractar sobre "protocols, seguretat, comunicacions i cobertura mediàtica" de la cimera. La d'aquest mes de setembre serà la cinquena cimera intercoreana de la història i la primera que se celebra a Pyongyang en gairebé 11 anys.

Serà, a més, la tercera cimera que protagonitzen aquest any Kim i Moon, després de la de finals d'abril i finals de maig, una trobada, aquesta última, que va resultar cabdal per tirar endavant la reunió que van celebrar al juny a Singapur el mateix líder nord-coreà i el president dels Estats Units, Donald Trump.

Impaciència a Washington

La cita de Pyongyang resultarà clau per intentar desbloquejar les negociacions sobre desnuclearització nord-coreana que es van acordar precisament a Singapur i en què Trump i Kim van signar un acord per aconseguir el desarmament del règim a canvi que Washington en garanteixi la supervivència. L'acord, però, no va estar exempt de crítiques per la seva falta de detall en els passos a seguir i l'absència de gestos nord-coreans en els últims mesos, que han impacientat la Casa Blanca. Prova d'això és que Trump va cancel·lar a última hora una visita a Pyongyang del seu secretari d'Estat, Mike Pompeo, que s'hauria d'haver produït la setmana passada.

El règim, per la seva banda, sembla voler avançar en la signatura d'un acord de pau que posi fi a l'estat de guerra que tècnicament encara es manté a la península a canvi de fer aquests passos concrets que li demanen els EUA.