Condemnada a 24 anys de presó l'expresidenta sud-coreana, acusada de subornar empreses

Un tribunal de Seül ha condemnat a 24 anys de presó l'expresidenta sud-coreana, Park Geun-hye, declarada culpable de diversos càrrecs d'abús de poder, coacció i suborn dins de la trama de corrupció coneguda com la Rasputina, que va forçar la seva destitució el gener del 2017. A més, haurà de pagar 13,7 milions de multa. La pena és lleugerament inferior als 30 anys que sol·licitava la fiscalia.

Els magistrats consideren provat que l'expresidenta conservadora i la seva amiga Choi Soon-sil, batejada per la premsa com la Rasputina, van crear una vasta xarxa de favors a través de la qual van extorsionar grans empreses com Samsung, Hyundai o Lotte. Choi, considerada el cervell de la trama, ja compleix els 20 anys de presó a què va ser condemnada a principis d'aquest any.

540x306 Park, en una imatge d'arxiu del maig del 2017. / JEON HEON-KYUN / EFE Park, en una imatge d'arxiu del maig del 2017. / JEON HEON-KYUN / EFE

Park, de 66 anys, va ser detinguda de manera preventiva el març del 2017 i ha sigut el primer cap d'estat sud-coreà destituït en democràcia. L'expresidenta ha assegurat sempre que és innocent i que les acusacions són fruit d'una conxorxa en contra seva. El seu cessament va motivar un avançament electoral que va oferir el maig de l'any passat la victòria del progressista Moon-Jae-in.

A les portes del tribunal s'hi van congregar una multitud de simpatitzants de l'expresidenta aixecant banderes sud-coreanes i mostrant pancartes en què es podien llegir en anglès missatges com "Pareu els processos mortals contra Park Geun-hye" o "L'imperi de la llei ha mort ".

L'exmandatària, que no s'ha presentat davant el tribunal des de l'octubre al·legant que se l'està jutjant de manera imparcial i se l'ha mantingut en presó preventiva sense motiu, tampoc ha anat avui a la vista. És la primera vegada que Corea del Sud ha emès per televisió el veredicte d'una causa penal, després que el Tribunal Suprem va aprovar l'any passat una esmena per permetre aquesta cobertura informativa si considerava que es tractava de casos d'interès públic.