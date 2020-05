Corea del Sud i la “quarantena quotidiana”

A Seül els dispensadors de sabó han incorporat una versió musical de Baby shark que, durant 30 segons, anima l’usuari a rentar-se les mans a consciència: una manera d’incentivar els nens a extremar la higiene en temps de pandèmia. Passa des de dijous, quan després de 70 dies de tancament forçat pel covid-19, uns 25 edificis públics -la majoria museus i biblioteques- van reobrir les portes amb un rentat de cara en forma de cartells i adhesius per incorporar la distància social a la nova quotidianitat.

La represa dels partits de beisbol i futbol, la reobertura de museus i centres comercials -amb nombre màxim d’assistents- i el retorn de les rodes de premsa amb la presència física de periodistes -que fins ara preguntaven mitjançant un dispositiu electrònic- mostren l’arribada de la normalitat a Corea del Sud, un país on la política de “rastrejar, fer proves i tractar” ha derivat en un nombre mínim de morts per covid-19 malgrat la seva proximitat amb la Xina, un fet que dona lliçons al món sencer.

Rebrot a les discoteques

Les autoritats van anunciar dimecres el seu canvi d’estratègia, que posa fi a l’estricte distanciament social per concentrar-se en la “prevenció quotidiana de malalties”, definida com una distància física incorporada a les rutines. “Això significa obrir la porta a l’activitat econòmica i al mateix temps capacitar les persones per prevenir la malaltia”, va explicar el ministre de Salut i Benestar, Park Neung-hoo. Els riscos de l’aposta han quedat evidenciats amb un últim rebrot, relacionat amb la reobertura de locals nocturns, que ja ha provocat 15 contagis i el tancament d’aquests establiments durant un mes.

No és descartable que sigui la via que segueixin altres nacions. Uns 120 països han consultat Seül sobre les claus de la seva exitosa gestió, atès que dels 10.800 contagis registrats entre els seus 51 milions d’habitants només s’han comptat 240 víctimes mortals, tot plegat sense aplicar un confinament a una població extremadament cívica i disciplinada. Segons els experts, la baixa mortalitat s’explica pel gran nombre de proves, la identificació precoç de portadors per trencar les cadenes de transmissió abans que es tornin massives i un sòlid sistema sanitari, experimentat en epidèmies anteriors, que ha prioritzat la seguretat del personal mèdic per evitar convertir els hospitals en focus d’infecció. Els funcionaris han tornat a les seves oficines sota la consigna de l’estricta aplicació de la distància física imposada per les autoritats per minimitzar els contagis. Moltes empreses que van aplicar el teletreball en els dos mesos anteriors han animat els seus treballadors a tornar als seus despatxos.

El gegant tecnològic Naver ja permet a la meitat dels seus empleats treballar de manera simultània a les seves oficines, en un ambient de seguretat propiciat per càmeres tèrmiques i esterilitzadors de cos complet. La petroquímica SK Innovation ha registrat la tornada del 80% de la seva plantilla a les instal·lacions de la companyia.

Alguns restaurants han reobert, com ho han fet els parcs, les rutes de muntanya i els camps de golf, amb la condició de mantenir la distància entre els usuaris. Els col·legis reprendran les classes físiques la setmana vinent amb la premissa de la “quarantena quotidiana”, definida pel primer ministre, Chung Sye-kyun, com una nova forma de vida en què els ciutadans interioritzaran mesures higièniques com el rentat de mans freqüent i l’ús de mascaretes o la distància de seguretat com les claus per evitar nous brots.

L’objectiu és reobrir la quarta economia més gran de l’Àsia en un entorn segur. El cap de setmana passat més de 100.000 persones van aprofitar el bon temps per viatjar per aire dins del país, la xifra més gran en 10 setmanes, una confirmació de la recuperació de la confiança en el curs de la pandèmia.

La clau és el permanent estat d’alerta cívica, com es va demostrar el cap de setmana passat: al confirmar-se el contagi d’un home que havia participat en les eleccions parlamentàries del 15 d’abril i que havia assistit a celebracions religioses de Pasqua a la localitat de Busan, la segona més gran del país, més de mil persones van ser examinades i les que van donar positiu estan sotmeses a quarantena. “Si abaixem la guàrdia en la distància social, el virus podria tornar i posar en perill la nostra societat”, argumenten les autoritats. I pocs sud-coreans estan disposats a sacrificar el seu èxit sanitari.