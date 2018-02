Experts de l'ONU afirmen que Corea del Nord seria còmplice dels atacs químics d'Al-Assad

Corea del Nord podria ser còmplice dels atacs químics perpetrats pel règim d'Al-Assad contra la població civil a Síria. Així ho denuncien un grup d'experts de l'ONU, que detallen que Pyongyang ha estat subministrant al règim sirià materials que poden ser utilitzats en la fabricació d'armament químic. Segons la informació, publicada pel 'New York Times', les entregues de Corea del Nord inclouen rajoles, vàlvules i termòmetres resistents als àcids: material que, segons els especialistes, se sol destinar a la preparació d'aquest tipus d'armament. També apunta que tècnics en míssils del país asiàtic treballen en instal·lacions conegudes d'armes químiques i míssils dins de Síria. El diari nord-americà explica que el règim de Kim Jong-un hauria fet almenys 40 enviaments entre 2012 i 2017 a Síria, en guerra des del 2011.

La possible relació armamentística entre aquests dos països arriba després que el govern sirià hagi estat acusat en reiterades ocasions d'atacar la població civil amb armament químic. Malgrat les advertències internacionals, Al-Assad ha continuat perpetrant atacs químics, especialment a la regió de Guta, on l'agost del 2013 almenys 1.400 de persones van morir víctimes d'un atac amb gas sarín. Des de llavors, els rebels han denunciat diversos cops l’ús d’armament químic per part del règim. Un dels atacs més recents va tenir lloc a finals de gener, quan la Defensa Civil de Síria (DSF), coneguda també com a Cascos Blancs, va acusar Al-Assad d’haver perpetrat un bombardeig amb gas clor que va afectar almenys 21 civils –la majoria menors– a Guta.

Després de l'atac del 2013, el règim sirià va anunciar el lliurament del seu arsenal químic als organismes internacionals davant la pressió internacional i el fet que Rússia es va comprometre a evitar que el seu aliat utilitzés més armament químic i destruís l'existent.

Imatge dels carrers de Douma, una de les localitats de la regió de Guta.

Però des de l'inici de la guerra a Síria, ara farà vuit anys, ja s'havia sospitat que Corea del Nord podria proporcionar equips i material per al programa d'armament químic d'Al-Assad. Aquestes sospites no van desaparèixer quan Síria va signar la Convenció sobre Armes Químiques, en virtut de la qual assegurava que renunciaria a aquest tipus d'armament. L'informe, que segons el 'New York Times' té més de 200 pàgines, inclouria còpies dels contractes entre les companyies nord-coreanes i el règim, així com altres detalls que indiquen els tipus de materials enviats.

Sense resposta oficial

El diari novaiorquès assegura que el document subratlla el perill que planteja qualsevol intercanvi d'aquest tipus entre Síria i Corea del Nord, ja que podria facilitar a Damasc l'ús de més armament químic, i, a més, permetria que Pyongyang tingués més ingressos per finançar els seus programes nuclears i de míssils. En resposta a una pregunta sobre l'informe, el portaveu de les Nacions Unides, Stéphane Dujarric, ha dit aquest dijous que no en coneixia el contingut ni si es farà públic en algun moment.

Els Estats Units, que, com altres països, han acusat repetidament Síria d'usar armes químiques, tampoc han volgut confirmar la informació, però han assegurat que ho sospitaven. "Als Estats Units fa temps que ens preocupa aquesta situació", ha dit durant una roda de premsa a Washington la portaveu del departament d'Estat, Heather Nauert.