Corea del Nord dispara un míssil balístic prop del Japó

El règim de Pyongyang va llançar ahir a les set del vespre -de matinada a Corea- un míssil balístic que segons el govern japonès va caure a la seva zona econòmica exclusiva, una franja marítima depenent de Tòquio. El projectil hauria cobert uns 1.000 quilòmetres de distància i volat durant 50 minuts, abans de caure al mar.

Segons les primeres informacions facilitades pel Pentàgon, el míssil va ser llançat des de la localitat de Sain Ni, al nord de la capital de Corea del Nord. Es tracta del primer míssil que dispara el règim comunista des del setembre, quan va llançar un projectil que va sobrevolar el Japó i va generar una gran alarma internacional.

Condemna internacional

El llançament d’ahir va ser immediatament considerat per Corea del Sud, el Japó i els EUA com una provocació del règim de Kim Jong-un. El primer ministre japonès, Shinzo Abe, va ordenar una reunió del seu gabinet per estudiar una resposta i va demanar una trobada d’emergència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per analitzar la situació.

Abe va ser reelegit primer ministre fa tot just un mes amb un programa polític clarament militarista influenciat per les amenaces de Pyongyang. El seu cap de gabinet, Yoshihide Suga, va dir ahir a la premsa: “Exigim a Corea del Nord que canviï la seva política, perquè no hi haurà un futur brillant per a Corea del Nord a menys que es resolguin qüestions com ara els segrestos, el programa nuclear i els míssils”.

Per la seva banda, el govern de Corea del Sud, que també es va reunir d’urgència, va reaccionar a l’atac de Pyongyang efectuant una prova de llançament de míssils. Corea del Sud és el principal objectiu del règim nord-coreà i organitzarà al febrer els Jocs Olímpics d’Hivern.

Els EUA van condemnar l’atac per mitjà del seu secretari d’Estat, Rex Tillerson, tot i que el Pentàgon no va considerar-lo un risc per a la seva seguretat o la dels seus aliats. Segons va recollir l’agència Reuters, el president Donald Trump va indicar, sobre el llançament: “És una situació de la qual ens encarregarem”. Trump també va indicar que el llançament no canviava el posicionament del seu país respecte a Corea del Nord.

La portaveu d’Afers Exteriors i Política de Seguretat de la Unió Europea, Federica Mogherini, va considerar l’atac nord-coreà una “violació inacceptable més” i va afegir que el llançament “representa una nova provocació i una greu amenaça per a la seguretat internacional”.

El llançament del míssil arriba una setmana després que el president dels EUA, Donald Trump, tornés a incloure Corea del Nord en la llista de països que Washington considera que donen suport al terrorisme. Això permet als EUA imposar més sancions al país. En un discurs del 19 de setembre a les Nacions Unides, Trump va advertir que si Corea del Nord amenaçava els Estats Units o els seus aliats, el seu govern “no tindria cap més opció que destruir totalment Corea del Nord”.