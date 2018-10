Així funciona la legalització de la marihuana al Canadà: guia pràctica

Desenes de persones van fer cua ahir al Canadà per comprar cànnabis després que el país nord-americà es convertís en el segon del món que legalitza l’ús recreatiu de la marihuana. Abans només ho havia fet l’Uruguai. En algunes ciutats com Mont-real o Quebec els clients es van plantar de matinada davant les botigues de venda de marihuana per ser els primers a adquirir l’herba.

La legalització del cànnabis era una promesa electoral del primer ministre, Justin Trudeau, que va ser aprovada pel Parlament canadenc el 20 de juny passat. El govern també indultarà les persones condemnades anteriorment per possessió de fins a 30 grams de marihuana. Aquestes són algunes claus sobre la nova legislació canadenca que permet l’adquisició de cànnabis.

On es pot comprar?

Els territoris decideixen on es ven i on es pot consumir

En alguns departaments el cànnabis es ven en establiments de l’estat, en d’altres en botigues privades, i també hi ha sistemes mixtos o venda online. En cap cas se’n pot comprar -per ara- en bars o restaurants. A la Colúmbia Britànica, per exemple, només hi haurà una botiga física, la Kamloops, i es preveu que la majoria de vendes es facin per internet; al Quebec, en canvi, hi haurà 12 dispensaris de titularitat pública que estaran oberts els dimecres, amb assessors que informaran dels efectes i perills de la droga.

Ahir només es comercialitzaven flors fresques o seques, llavors, plantes i oli, i fins a l’any que ve no es podran comprar infusions, concentrats, salses, begudes o brioixeria que continguin marihuana. No queda clar si s’autoritza l’ús de cremes i cosmètics. L’herba que es ven a les botigues legals té un nivell més baix de THC, el compost psicoactiu, que la del mercat negre.

Quant costa?

Les botigues legals volen competir amb el mercat negre

El preu depèn de la qualitat. El govern ha suggerit un preu mitjà de 4,6 euros per gram, que inclou un impost especial a repartir entre l’administració federal i les províncies. Els narcotraficants ja han començat a abaixar els preus.

Hi ha una edat mínima?

L’objectiu és allunyar els menors de la droga

L’edat legal per al consum de marihuana serà de 19 anys a la majoria de províncies. El nou govern conservador del Quebec ha promès elevar l’edat mínima als 21. Vendre marihuana a menors està castigat amb penes de 14 anys de presó.

Quanta se’n pot tenir?

Se’n pot tenir, transportar i compartir fins a 30 grams

Els canadencs poden posseir, transportar i compartir amb altres adults fins a 30 grams de marihuana. N’hi ha prou per fer uns 60 porros.

On es pot consumir?

La majoria de territoris l’equiparen al tabac

Les províncies tenen la competència per regular els llocs de consum i preval la prohibició del fum als edificis públics. A la Colúmbia Britànica, per exemple, no es permet fumar tabac al parcs o les platges. A Halifax, en canvi, hi haurà zones designades específicament per al consum de cànnabis. Molts propietaris d’hotels i d’habitatges estan prohibint la marihuana, de manera que la majoria continuaran consumint a porta tancada.

Se’n pot cultivar a casa?

Fins a quatre plantes a la majoria de territoris

A la major part del país es poden cultivar quatre plantes a casa, tot i que el Quebec i Manitoba han prohibit la producció domèstica. Altres llocs la toleren si no es veu des de l’exterior.

Què passa a la feina?

És il·legal consumir-ne a l’espai de treball i hi haurà més controls

No se’n pot consumir a la feina, però la severitat de la sanció depèn de l’empresa. Els treballadors que manipulen material perillós o maquinària pesant poden tenir controls addicionals. Els pilots de les aerolínies s’enfronten a dures restriccions abans d’entrar al seu torn. La policia i l’exèrcit tindran ordres específiques.