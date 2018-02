260x366 Danielle Spencer: “Les ONG haurien de crear equips específics per protegir les dones” Danielle Spencer: “Les ONG haurien de crear equips específics per protegir les dones”

Danielle Spencer, la cooperant que ha denunciat a la BBC els abusos sexuals contra dones sirianes a canvi d'ajuda humanitària, explica a l'ARA que el sistema humanitari silencia el problema.

Com va veure les víctimes d’aquests abusos?

Recordo una dona que plorava en un racó pel que li havia passat. Cal que es protegeixi les dones i les nenes quan intenten rebre aliments, sabó o ajuda humanitària bàsica. L’últim que necessiten és que homes en qui se suposa que podrien confiar els exigeixin sexe per donar-los l’ajuda que els estan retenint.

Venim de l’escàndol d’Oxfam a Haití...

No és un problema de Síria. Ens ho trobem en molts altres països, perquè la seguretat de les dones no és una prioritat enlloc. En les últimes setmanes hem vist diferents tipus de violència contra les dones en el món de la cooperació: a les oficines, a les seus centrals, sobre el terreny, en països amb contextos culturals i situacions molt diferents. Hi ha una relació: la violència contra les dones està acceptada com a normal. En lloc d’afrontar el problema i creure les dones, la resposta sempre és: “S’ha de demostrar”. Tothom sap què passa, però és més fàcil ignorar-ho.

Què s’hauria de fer?

Es poden fer moltes coses: establir mecanismes, polítiques... Les ONG han de muntar equips específics per veure com es pot protegir les dones. Perseguir els assetjadors, sistemes de denúncia... Però per a això primer cal que se les creguin. El problema és que et diuen que s’ha de demostrar i, quan ho demostres, contesten que és el preu que s’ha de pagar per fer arribar l’ajuda. Però no s’adonen que si una dona té por d’anar a un centre de distribució no només ella es queda desemparada, sinó tots els qui en depenen.