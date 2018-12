Desenes d'immigrants són expulsats dels centres d'acollida a Itàlia per ordre de Salvini

Desenes d'immigrants amb permís de residència a Itàlia per raons humanitàries estan sent expulsats dels centres d'acollida en què estaven allotjats, com a conseqüència de l'aprovació aquesta setmana de l'anomenat 'decret Salvini', impulsat pel ministre de l'Interior, el xenòfob Matteo Salvini, i que limita la protecció internacional per als refugiats.

Amb la nova norma desapareixen els permisos de residència per motius humanitaris, que tenien validesa durant dos anys i permetien accedir al mercat laboral. En lloc d’això, s’introdueixen permisos de residència temporals per a les persones que provinguin de països afectats per desastres naturals o necessitin rebre tractament mèdic.

Des de fa algunes setmanes les comissions territorials –que són els òrgans que decideixen sobre les sol·licituds de protecció– havien deixat de concedir permisos de residència per raons humanitàries. A més, les prop de 39.000 persones que havien obtingut aquest permís l'any passat o durant el 2018 ara rebran un decret d'expulsió.

Com a conseqüència de tot plegat, durant els últims dies el ministeri de l'Interior ha ordenat que els immigrants amb aquest tipus de permís de residència que estaven allotjats en centres d'acollida per a sol·licitants d'asil siguin expulsats d'aquestes infraestructures. El ministeri considera que no té sentit continuar gastant diners en unes persones que seran expulsades del territori italià.

Aquests immigrants, però, difícilment seran expulsats. El govern italià no disposa de prou recursos, ni tampoc ha signat els acords internacionals necessaris per fer-ho. El resultat, per tant, és que aquestes persones es queden al carrer. "Heus aquí els primers efectes del decret de seguretat [de Salvini]: una circular de la prefectura de Potenza convida els gestors dels CAS [centres d'acollida] a fer fora d'aquestes infraestructures les persones amb un permís de residència per raons humanitàries. Ens preguntem: ¿és possible deixar al carrer les persones d'un dia per l'altre?", denuncia a Twitter l'ONG Consell Italià pels Refugiats (CIR).

Ecco i primi effetti del #DecretoSicurezza: una circolare della Prefettura di Potenza invita i gestori CAS a fare uscire dalle strutture le persone in possesso di PDS per protezione umanitaria. Ci domandiamo, è possibile mettere per strada dall'oggi al domani delle persone? pic.twitter.com/NuqXIGcBNy — CIR Rifugiati (@CIRRIFUGIATI) 1 de desembre de 2018

Els mitjans de comunicació italians s'han fet ressò dels molts immigrants que estan sent expulsats dels centres d'acollida. Per exemple, el diari 'Il Giornale' ha informat que el centre d'acollida per a sol·licitants d'asil d'Isola Capo Rizzuto, a prop de la ciutat calabresa de Crotone, ha començat a expulsar els 200 immigrants que vivien en aquest centre i que tenen un permís de residència per raons humanitàries. Entre els primers 24 immigrants que s'han quedat al carrer "hi ha una família amb una nena de cinc mesos que va néixer a Crotone al mes de maig i una dona embarassada", assegura el diari.

El rotatiu 'Avvenire' informa que gairebé 50 immigrants han sigut expulsats del centre d'acollida de Mineo, a la província de Catània. I la 'Repubblica' recull la història d'una jove nigeriana de 25 anys que va arribar de Líbia amb una filla petita i que ja ha estat informada que serà expulsada del centre d'acollida de la regió de Basilicata on s'allotja.

També són múltiples les denúncies a les xarxes socials. L'assessor de polítiques socials, salut i drets de l'Ajuntament de Milà ha escrit a Twitter: "Efecte Salvini: dones, nens i homes al carrer. En els pròxims mesos hi haurà 900 nous sensesostre a Milà. I a tot Itàlia centenars de milers de persones esdevindran irregulars en els pròxims 15 mesos. Estem davant uns xacals i nosaltres no mirarem cap a una altra banda".

Effetto #Salvini: per strada donne, bambini, uomini.

A Milano nei prossimi mesi arriveremo a nuovi 900 senzatetto. In tutta #Italia oltre centomila persone diventeranno irregolari entro 15 mesi.

Siamo di fronte a sciacalli.

E noi non ci gireremo dall'altra parte. — Pierfranc. Majorino (@pfmajorino) 1 de desembre de 2018

Salvini ha aconseguit aprovar la nova normativa d'immigració malgrat l'oposició del seu soci de govern, el Moviment 5 Estrelles. Amnistia Internacional i fins i tot la Conferència Episcopal Italiana també han criticat el nou decret.