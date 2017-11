Donald Trump difon vídeos de l'extrema dreta britànica a Twitter

El president nord-americà Donald Trump ha tornat a generar polèmica a internet després de retuitejar tres vídeos antiislàmics publicats per un grup d'extrema dreta britànic. Concretament, els missatges han estat emesos per Jayda Fransen, líder del partit ultra Britain First, aquest dimecres al matí, i han estat difosos per Trump poc temps després. Els vídeos originals van ser compartits per la comentarista conservadora nord-americana Ann Coulter, a la qual Trump segueix.

El primer tuit mostra un presumpte migrant musulmà atacant un jove neerlandès amb crosses. La veracitat del vídeo ha sigut desmentida per diverses fonts i les creences religioses de l'agressor no poden deduir-se de les imatges. Segons el mitjà holandès ' Geen Stijl', que va publicar el vídeo en primer lloc, l'atacant del jove amb crosses no era musulmà i, a més, va ser detingut per l'atac.

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq — Jayda Fransen (@JaydaBF) 28 de novembre de 2017

El segon, un vídeo real gravat en territori de l'Estat Islàmic fa uns anys, mostra un jihadista trencant una imatge de la Verge Maria i cridant consignes salafistes. Alguns activistes musulmans, però, han recordat a les xarxes socials que Maria és una figura respectada a l'islam i que fins i tot compta amb un capítol específic a l'Alcorà.

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de novembre de 2017

Pel que fa al tercer vídeo, també veraç però descontextualitzat, s'hi veu un grup de joves que n'apallissen un altre i el llancen des de dalt d'un edifici. El vídeo correspon a un crim que va tenir lloc a Egipte l'any 2013 arran de la destitució del president Mohamed Mursi per part de l'exèrcit. El principal agressor, simpatitzant del president islamista, va ser jutjat i condemnat a mort.

Totes aquestes imatges, reals o no, són utilitzades amb assiduïtat per grups antirefugiats o antimusulmans com el de Jayda Fransen que, paradoxalment, afirma ser musulmana. Fransen dirigeix el grup Britain First, fundat l'any 2011 per antics membres de la formació d'ultradreta Partit Nacional Britànic (BNP). El grup ha aconseguit certa notorietat als mitjans de comunicació pels seus atacs xenòfobs i per ser especialment virulents a les xarxes socials amb la comunitat islàmica del Regne Unit.

Un partit d'ultradreta

L'objectiu de Britain First és combatre "la islamització del Regne Unit", i amb aquest objectiu s'han presentat a diverses eleccions, tot i que mai han aconseguit cap representant. El grup ha estat assenyalat com a obertament militarista i violent i tant els membres com el fundador, Jim Dowson, han manifestat el seu desig d'una guerra religiosa al Regne Unit. A principis d'aquest mes Jayda Fransen va ser acusada d'utilitzar "paraules o comportaments d'amenaça, abusius o insultants" durant una sèrie de discursos que va fer a Belfast, Irlanda del Nord.

Fransen ha reaccionat amb entusiasme a la difusió que li ha atorgat el president Donald Trump en compartir els seus tuits. En un missatge a la mateixa xarxa social, Fransen ha dit: "El mateix Donald Trump ha retuitejat aquests vídeos i té al voltant de 44 milions de seguidors. Que Déu et beneeixi, Trump! Que Déu beneeixi Amèrica!".