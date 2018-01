Dues persones han mort pels trets de la policia durant les protestes desfermades per la violació i assassinat d'una nena de 7 anys, Zainab Ansari, a la localitat pakistanesa de Kasur.

El cos de la nena va aparèixer dimarts en un abocador de la ciutat. Havia estat violada i estrangulada. Les imatges d'algunes càmeres de seguretat publicades pels mitjans mostren els últims moments de la nena, quan marxava amb un home desconegut que l'agafava de la mà.

La nena havia desaparegut el dijous anterior quan estava al càrrec d'un oncle perquè els seus pares estaven a l'Aràbia Saudita de peregrinació religiosa. Els progenitors van tornar al Pakistan dimecres. "Només vull justícia, vull justícia", insistia la mare plorant en declaracions als mitjans de comunicació a l'aeroport d'Islamabad.

El cas de Zainab va portar desenes de persones aquest dijous a atacar la comissaria de policia, a la que acusen de no fer prou per atrapar l'assassí. De fet, el de Zainab eleva a 12 els casos de nenes petites violades i assassinades en el darrer any al districte de Kasur, segons Reuters.

"Hi ha sis o set casos similars a diverses comissaries de la ciutat en què nens han estat segrestats i assassinats i han aparegut en abocadors. Hi ha un cas així cada mes o dos", va dir a Efe un portaveu policial.

540x306 Dos morts en les protestes per la violació i assassinat d'una nena de 7 anys al Pakistan / Faisal Mahmood / Reuters Dos morts en les protestes per la violació i assassinat d'una nena de 7 anys al Pakistan / Faisal Mahmood / Reuters

El portaveu de la policia de la província del Punjab, Malik Muhammad Ahmad Khan, va explicar que els manifestants havien començat a llançar pedres i també a disparar algunes armes contra els policies. "Per aturar-los, la policia va disparar", explicava, confirmant la mort de dos civils i un ferit.

Per la seva banda, un dels manifestants, Saleem ur Rehman, assegurava que va ser "una manifestació pacífica" en que "alguns estudiants van començar a llançar pedres i la policia va respondre disparant la multitud". "La llei i ordre en aquesta regió és així i hi ha hagut ja molts incidents d'aquest tipus, per això la protesta".

L'oficial de policia regional Zulfiqar Ahmed nega que la policia hagi estat descuidada en aquests casos i assegurava a Reuters que s'han detingut ja quatre segrestadors i un altre havia mort durant el seu intent de detenció. "Les investigacions revelen que, en cada cas, un pedòfil segresta petites nenes, les viola i les mata", va dir.

Des persones van ser condemnades per aquell cas, en què els abusos a 19 menors van ser gravats en vídeo i en fotografies compartides per una xarxa de 17 persones del poble Ganda Singh Wala, a la zona de Kasur.

En el cas de Zainab Ansari aviat es solucionaria, les imatges captades de l'home que se la va emportar permetran "atrapar-lo molt aviat", a més de les 95 mostres d'ADN que s'han pres dels principals sospitosos.Diversos agents de la policia, però, han estat transferits fora de la regió per fallar en la investigació de les denúncies de nens desapareguts des del 2015, quan les autoritats van posar al descobert un cercle de pedofília vinculat a una família prominent.

Arran d'aquell cas, en març del 2016, el Pakistan van convertir en delicte els abusos sexuals a menors i la pornografia infantil, que abans no eren penats, i els sanciona amb penes de fins a set anys de presó.