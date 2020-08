Dues regions italianes imposen restriccions als viatgers procedents d'Espanya

Les regions italianes de l'Emília-Romanya (al nord) i la Pulla (al sud) han anunciat nous controls per als residents o turistes que arribin d'Espanya, Grècia i Malta per evitar la propagació del coronavirus. Les autoritats italianes estan preocupades per un repunt de casos, amb 400 diagnòstics diaris, particularment importats per joves que tornen de les vacances.

L'Emília-Romanya té previst fer proves a tots els residents que arribin des d'Espanya, Grècia, Malta i Croàcia. Totes les persones que entrin a l'Emília-Romanya després d'haver visitat aquests països ho han de comunicar "immediatament" al departament de Sanitat Pública i se'ls farà una prova en les quatre hores successives. Si el resultat és negatiu no hauran de fer quarantena. Està previst que aquest dimecres es publiqui l'ordre, que entrarà immediatament en vigor.

La Pulla, al "taló" de la Bota italiana, imposarà un període de quarantena de catorze dies als seus residents, no pas als turistes, que hagin estat a Espanya, Grècia o Malta. Altres regions del sud com la Campània, amb capital a Nàpols, o Sicília planegen prendre mesures similars, segons avancen els mitjans locals.

El govern de Roma estudia la possibilitat de fer proves ràpides als arribats d'Espanya, Grècia, Malta i Croàcia, una mesura que encara no s'ha fet oficial. De fet, la regió del Laci, amb capital a Roma (centre), també està preparant mesures de prevenció per als que tornin de viatges a l'estranger, segons ha avançat el seu conseller de Sanitat, Alessio D'Amato, sense donar-ne més detalls. En aquesta regió s'han detectat diversos contagis de residents que havien visitat Eivissa.

Itàlia manté les seves fronteres obertes sense restriccions per als països de l'espai Schengen de lliure circulació europeu. Des del 24 de juliol els arribats de Bulgària i Romania han de fer quarantena, igual que els viatgers procedents de fora de la UE.

Repunt de contagis a Alemanya

Alemanya, on aquest dimecres s'ha reprès el curs escolar, també ha registrat un repunt dels contagis, amb 1.226 nous casos en les últimes 24 hores, la xifra més elevada des del maig. El ministre de Sanitat, Jens Spahn, ha reconegut que ja no es tracta de brots localitzats, sinó que els focus estan repartits per tot el país, tant pel retorn de viatgers com per reunions i festes familiars.

Berlín va incloure dimarts les comunitats autònomes de Madrid i el País Basc a la llista de regions de risc per coronavirus a les quals aconsella no desplaçar-se per viatges no essencials, com ja havia fet abans amb Catalunya, l'Aragó i Navarra.