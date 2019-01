Els EUA posen ara condicions a la retirada de les seves tropes de Síria

L'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, posa ara condicions per a la retirada de les tropes nord-americanes de Síria, que Donald Trump va anunciar el 19 de desembre i que va assegurar que tindria lloc en un màxim de 30 dies. Segons Bolton, aquesta retirada podria allargar-se en realitat durant mesos o fins i tot anys.

"Debatrem la decisió del president [Trump] sobre la retirada del nord-est de Síria i ens assegurarem que l'Estat Islàmic ha sigut derrotat i no reviu per tornar-se a convertir en una amenaça, i així garantir la defensa d'Israel i d'altres amics de la regió", va declarar Bolton durant una roda de premsa que va oferir a Jerusalem aprofitant el seu viatge a Israel.

L'assessor de la Casa Blanca va explicar que les forces nord-americanes es quedaran a Síria fins que els últims vestigis de l'Estat Islàmic hagin sigut derrotats, i fins que Turquia garanteixi que no atacarà les forces kurdes, aliades dels Estats Units. Bolton i altres assessors del govern nord-americà han estat pressionant Trump perquè es fes enrere en la decisió de retirar les tropes dels Estats Units de Síria i que va generar alarma entre els aliats de Washington al Pròxim Orient.

Les declaracions de Bolton també posen en evidència la dissensió que ha envoltat la decisió de Trump, que va agafar per sorpresa fins i tot el Pentàgon. De fet, el secretari de Defensa nord-americà, Jim Mattis, va dimitir poques hores després que Trump anunciés la retirada de les tropes de Síria.

Per no contradir completament el president nord-americà, Bolton ha aclarit que les forces dels Estats Units, efectivament, marxaran del nord-est de Síria –on la majoria dels efectius nord-americans estan desplegats–, però algunes tropes continuaran al sud-est del país per controlar la possible entrada d'armes i efectius des de l'Iran.

Trump ha justificat de la següent manera les paraules de Bolton: "Mai vam dir que [la retirada] seria ràpida". Amb tot, el 20 de desembre el president nord-americà va difondre un vídeo a Twitter en què deia, textualment: "Tots els nostres nois, les nostres dones joves i els nostres homes tornen [a casa], i tornen ja!".

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de desembre de 2018

Després, el govern nord-americà va aclarir que la retirada es podria allargar durant quatre mesos, i ara, després de les declaracions de Bolton, es podria dir que no té data.