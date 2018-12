Trump ordena la retirada de tropes terrestres de Síria

Donald Trump ha ordenat la retirada en un màxim de 30 dies de les tropes terrestres que els Estats Units tenen destinades a Síria, uns 2.000 soldats. “Hem derrotat l’Estat Islàmic a Síria, la meva única raó per ser-hi durant la presidència Trump”, va escriure ahir el president nord-americà al seu compte de Twitter per declarar la victòria del bàndol que ell lidera en aquest conflicte, viu des del 2011. Trump, però, no va oferir detalls sobre els seus plans per a la missió militar, ni una estratègia a llarg termini en aquest país.

Sarah Huckabee Sanders, la secretària de premsa de la Casa Blanca, va confirmar en un comunicat que “les tropes nord-americanes han començat a tornar a casa mentre es passa a la següent fase d’aquesta campanya”. Tanmateix, els funcionaris del Pentàgon van lamentar que la mesura suposa una traïció als aliats kurds que van combatre al costat dels militars nord-americans i que encara estan en risc per una probable ofensiva militar de Turquia. El mateix Trump va informar els socis kurds de la seva decisió hores abans de fer el tuit. “En aquest moment continuem treballant per, amb i per als nostres socis de la regió”, va afirmar el coronel Rob Manning, portaveu del Pentàgon, en una breu declaració. Una segona veu oficial va apuntar que els Estats Units continuaran amb la campanya de bombardejos de posicions del Daeix que van iniciar el 2014. El mateix Foreign Office britànic va emetre un comunicat per dir que “encara falta molt perquè el Daeix deixi de ser una amenaça”.

Els últims dies, el secretari de Defensa, Jim Mattis, i altres funcionaris de seguretat nacional han intentat dissuadir Trump amb l’argument que una retirada total de les tropes acabarà donant a Rússia i l’Iran més protagonisme a Síria.

Altres repercussions

Funcionaris del Pentàgon temen que l’abandó dels kurds tingui repercussió més enllà de les fronteres sirianes perquè Washington s’haurà d’esforçar més per guanyar la confiança dels combatents locals, com per exemple a l’Afganistan o el Iemen. A més, l’Estat Islàmic no ha sigut completament derrotat en el petit territori que controla a la frontera siriano-iraquiana. Els terroristes del Daeix s’han fet forts en aquest territori durant més d’un any malgrat els atacs de les forces aliades dels Estats Units i l’han utilitzat com a plataforma de llançament per dur a terme atacs a l’Iraq i Síria.

Trump compleix la promesa electoral de retirar les tropes de Síria. Des que el gener del 2016 va arribar a la Casa Blanca, ha intentat fer-ho, però n’havia desistit perquè el departament de Defensa li va demanar més temps per acabar la missió.

Els últims dies el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va donar al seu homòleg nord-americà l’excusa perquè les tropes dels EUA marxin de Síria: Erdogan ha promès iniciar una ofensiva contra les forces kurdes que Washington va entrenar. Aquesta amenaça ha fet decidir Trump, que considera aquesta eventual incursió turca un enorme risc per a les tropes nord-americanes a Síria.

Turquia considera que les forces kurdes són un grup terrorista a causa de la connexió amb el rebel Partit dels Treballadors del Kurdistan. Els kurds sirians, que controlen el 30% de Síria, aspiren a crear una regió autònoma al nord-oest del país, similar a la del costat iraquià. Malgrat que és soci de l’OTAN, Turquia ha acusat Washington de no abordar les amenaces de seguretat a la regió.

Un funcionari del departament de Defensa ha apuntat que Trump pretén desviar l’atenció cap a Síria per distreure-la dels problemes domèstics als EUA: els avenços en la investigació russa, la condemna del seu antic advocat personal, Michael Cohen, i la sentència pendent contra el seu exassessor de seguretat nacional Michael Flynn.