Els EUA destinaran a Polònia les tropes que fins ara eren a Alemanya

Washington i Varsòvia han signat aquest dissabte un acord de cooperació militar que permetrà augmentar el contingent de militars nord-americans que són a Polònia. L’acord forma part del pla de redistribució de tropes que el Pentàgon ha dissenyat i preveu que part dels 12.000 soldats nord-americans que fins ara eren a Alemanya siguin destinats a aquest país de l’Europa de l’Est. A més, Polònia accepta assumir part del cost de la presència dels militars dels Estats Units en el seu territori.

L’acord ha estat signat pel ministre polonès de Defensa, Mariusz Blaszczak, i el secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, que està fent una gira pel centre i est d’Europa i aquest dissabte tenia la seva última parada a Polònia. "El que és extremadament important és que no només nosaltres ens beneficiem d'aquesta cooperació, sinó que [l'acord] també aporta seguretat a la nostra part d'Europa", ha declarat el titular polonès de Defensa congratulant-se per haver arribat a aquest pacte amb Washington.

El pacte estableix que els Estats Units establiran a Polònia a l’octubre la seu del comandament avançat del cinquè cos de l’exèrcit nord-americà, o sigui la direcció de totes els tropes dels Estats Units que són al flanc oriental de l’OTAN. Així mateix fixa un marc legal per a la "presència permanent" de les tropes nord-americanes a Polònia, tant les que hi són ara com les que s'hi puguin desplegar en el futur. Per últim, part dels 12.000 militars nord-americans que fins ara eren a Alemanya seran traslladats a Polònia.

El govern polonès sufragarà part del cost que suposa aquesta presència militar nord-americana al seu territori, incloses les despeses d’alimentació i allotjament dels soldats dels Estats Units. El govern de Varsòvia ho ha justificat argumentant que els militars polonesos també faran servir les infraestructures dels soldats nord-americans, i que tot el país es beneficiarà de la millora de la seguretat. Tot plegat suposarà un cost anual d’almenys 500 milions de zloty (uns 113 milions d’euros), segons càlculs realitzats per les autoritats poloneses.

Llei i Justícia (PiS), el partit ultraconservador que governa actualment Polònia amb majoria absoluta des del 2015, és un dels més estrets aliats de l’administració del president nord-americà, Donald Trump.