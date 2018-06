Els EUA traslladen 100 caixes a Corea per repatriar restes de soldats nord-americans morts durant la guerra

L'exèrcit dels Estats Units ha transportat aquest dissabte cent caixes de fusta a la frontera entre Corea del Sud i Corea del Nord per repatriar més restes de soldats nord-americans morts a la Guerra de Corea, que va tenir lloc entre el 1950 i el 1953. La repatriació forma part d'un dels acords assolits entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, en la cimera celebrada a Singapur el 12 de juny.

Malgrat aquests passos de distensió, Trump ha tornat a afegir llenya al foc i aquest divendres ha declarat que Corea del Nord continua suposant una "amenaça extraordinària" per als Estats Units, malgrat que dies enrere havia assegurat que el programa nuclear d'aquest país ja no era un perill. De fet, aquest divendres Trump ha firmat una ordre executiva per mantenir les sancions econòmiques contra el règim de Pyongyang.

Les caixes de fusta traslladades a la frontera entre Corea del Nord i Corea del Sud serviran per transportar temporalment les restes dels soldats i probablement s'emmagatzemaran a la zona de seguretat conjunta de les dues Corees.

D'altra banda, l'exèrcit nord-americà ha traslladat 158 fèretres metàl·lics des del campament militar de Yongsan, al centre de Seül, a la base aèria d'Osan, a la província de Gyeonggi-do, al nord-oest de Corea del Sud.

Encara no és clar com es traslladaran les restes dels militars als Estats Units, però no es descarta que el secretari d'estat nord-americà, Mike Pompeo, s'encarregui d'aquesta qüestió durant la visita que realitzarà els pròxims dies a Pyongyang per parlar sobre els arsenals nuclears del règim de Kim Jong-un.

Més de 36.000 militars morts

Més de 36.000 militars nord-americans van morir a la Guerra de Corea i uns 7.700 van desaparèixer. D'aquests, es calcula que uns 5.300 eren al nord del paral·lel 38.

Equips conjunts dels Estats Units i de Corea del Nord van recuperar 229 cossos entre els anys 1996 i el 2005, però Washington va suspendre el programa de recerca arran del deteriorament de les relacions entre els dos països. El 2007 Pyongyang va entregar als Estats Units sis cossos més.

Fonts del Pentàgon han informat que les restes seran traslladades a instal·lacions militars de Nebraska o Hawaii per intentar identificar-les.